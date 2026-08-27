Uomini e Donne 2026, Alessandra Mussolini è la nuova opinionista

Alessandra Mussolini arriva a Uomini e Donne come opinionista, ma non sarà l’unico programma di Maria De Filippi che la vedrà protagonista nella nuova stagione

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Ufficio Stampa Mediaset Alessandra Mussolini

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne sono iniziate e in studio c’è già una sorpresa destinata a far discutere. Alessandra Mussolini è ufficialmente entrata nel parterre degli opinionisti del dating show di Canale 5. La nipote di Sophia Loren è pronta a commentare amori, litigi e colpi di scena del Trono Classico e del Trono Over.

L’arrivo della 63enne è stato annunciato sulla pagina Instagram del dating show di Maria De Filippi. E il primo ingresso in studio della Mussolini non è di certo passato inosservato: abito verde corto ricoperto di piume e scarpe con il tacco rigorosamente in mano per affrontare senza rischi la lunga passerella. Un debutto spumeggiante, decisamente nel suo stile.

Uomini e Donne, Alessandra Mussolini al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti

Per Alessandra Mussolini comincia dunque una nuova avventura televisiva. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 2026, dove ha dato del filo da torcere ad Antonella Elia, è chiamata a confrontarsi con due veterani del programma: Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Una scelta che promette di cambiare gli equilibri dello studio e rendere la nuova stagione di U&D molto più curiosa. La Mussolini, del resto, in televisione ha dimostrato più volte di non avere paura di esprimere la propria opinione e di saperlo fare con grande energia.

Tra dame e cavalieri del Trono Over e protagonisti del Trono Classico, gli argomenti per accendere il confronto certamente non mancheranno. Sarà poi interessante scoprire soprattutto quale intesa – o rivalità – nascerà tra lei e Tina. Due donne molto simili, entrambi forti e senza peli sulla lingua. Per ora la Cipollari, così come Sperti, sembra aver preso bene l’arrivo dell’ex parlamentare.

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne sono iniziate ma per poter seguire le puntate su Canale 5 toccherà attendere ancora un po’. Il debutto della nuova stagione pare sia fissato al prossimo lunedì 21 settembre.

Alessandra Mussolini anche a Tu sì que vales

Ma Uomini e Donne non sarà l’unico programma legato a Maria De Filippi nel quale vedremo Alessandra Mussolini nella prossima stagione Mediaset. La neo opinionista sarà protagonista anche a Tu sì que vales, quest’anno condotto da Elisabetta Canalis dopo l’addio di Giulia Stabile.

Alessandra sarà tra gli ospiti della prima puntata registrata lo scorso giugno e molto probabilmente in onda su Canale 5 a fine settembre. Insieme a lei: Raoul Bova, Orietta Berti, Ambra Angiolini e Pierpaolo Spollon.

La Mussolini e gli altri si sono cimentati con la Lip Sync Battle, ormai un must del format, tra trasformazioni e performance fuori dagli schemi. Tra quelle annunciate spicca Ambra Angiolini nei panni di Luciano Pavarotti ma pare che anche Maria De Filippi non sia stata da meno e abbia divertito il pubblico trasformandosi in Patty Pravo sulle note di Pazza idea.

Per Alessandra Mussolini, insomma, si prepara un autunno particolarmente intenso su Canale 5. Ma è soprattutto il suo ingresso a Uomini e Donne a incuriosire: con tre personalità forti sedute nello stesso parterre, tra Mussolini, Tina Cipollari e Gianni Sperti, la nuova stagione è pronta a regalare scintille fin dalle prime puntate.