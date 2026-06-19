Tu Sì Que Vales, le anticipazioni delle registrazioni: in studio Alessandra Mussolini e Bova

Le registrazioni di Tu Sì Que Vales sono già iniziate: le anticipazioni della puntata con Alessandra Mussolini e Raoul Bova.

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IPA Alessandra Mussolini

Tu Sì Que Vales sta per tornare e il 18 giugno sono iniziate le prime registrazioni dello show con Maria De Filippi. Il programma, amatissimo dal pubblico, sarà presto in onda e dagli studi televisivi arrivano le anticipazioni riguardo agli ospiti e ai protagonisti di questa edizione.

Tu Sì Que Vales, le anticipazioni

Le anticipazioni di Tu Sì Que Vales confermano una giuria frizzante e ricca di sorprese, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, con Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice popolare.

Il debutto dello show, a quanto pare, sarà scoppiettante. Come rivelano le fonti di SuperGuidaTv infatti le registrazioni avrebbero svelato un nutrito numero di ospiti. Nel programma sbarcherà Alessandra Mussolini, fresca vincitrice del Grande Fratello Vip, amatissima dal pubblico per la sua ironia e simpatia.

Ci saranno poi altri ospiti che si metteranno in gioco, come Raoul Bova, Ambra Angiolini, Orietta Berti e Pierpaolo Spollon. Nel corso della puntata ci sarà la Lip Sync Battle, ossia una gara che prevede di realizzare un playback.

Ad affrontare la sfida saranno delle coppie molto particolari e decisamente inedite. Maria De Filippi e Ambra Angiolini canteranno Pazza Idea, con la conduttrice di Uomini e Donne che diventerà Patty Pravo, mentre l’attrice si trasformerà in Luciano Pavarotti.

Poco dopo si esibiranno Paolo Bonolis e Alessandra Mussolini che si scateneranno sulle note di una canzone di Bob Marley. Seguiti da Sabrina Ferilli e Raoul Bova che daranno vita ad una esibizione particolarmente divertente e che coinvolgerà tutto il pubblico.

Infine Rudy Zerbi e Pierpaolo Spollon daranno vita ad una gag comica e saranno sfidati da una coppia davvero particolare, quella formata da Luciana Littizzetto e Orietta Berti, che canteranno la sigla di Heidi, il celebre cartone animato.

Il ritorno di Belen Rodriguez

In studio ci sarà anche Belen Rodriguez che avrà il ruolo di giurata d’eccezione nel valutare le esibizioni degli ospiti e dei giudici. La showgirl argentina sarà presente in tutte le puntate come arbitro della competizione.

Il ritorno in tv di Belen Rodriguez a Tu Sì Que Vales era stato anticipato da Dagospia e ora viene confermato dalle registrazioni. La modella argentina dunque tornerà sul piccolo schermo dopo le ultime vicende che l’hanno vista coinvolta.

Qualche settimana fa la sua conduzione dell’Isola dei Famosi era saltata, poco dopo Belen era stata ricoverata in ospedale dopo che i vicini avevano chiamato i soccorsi, sentendola gridare in casa sua. Poi le cure, la vicinanza di Stefano De Martino e della famiglia, sino al ritorno sui social e alla necessità di chiarire la situazione.

“Credo sia arrivato il momento di dire la mia – aveva scritto la showgirl su Instagram -. Prima di tutto voglio ringraziarvi per la quantità di affetto ricevuto in queste settimane, mi avete confortato e dato molta forza. Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e clickbait. Per quanto riguarda la conduzione de L’Isola dei Famosi, ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere”.