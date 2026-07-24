Tu Sì Que Vales 2026, quando inizia e le novità fra Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis

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IPA Elisabetta Canalis

Tu Sì Que Vales 2026 è senza dubbio uno dei programmi più attesi della prossima stagione. Lo show infatti porterà sul piccolo schermo non solo tante esibizioni, performance emozionanti e personaggi talentuosi, ma riunirà anche nello stesso studio dei volti molto amati della tv, da Maria De Filippi a Belen Rodriguez, sino ad Elisabetta Canalis.

Tu Sì Que Vales 2026: giuria, conduttori e novità

Quali sono le novità di Tu Sì Que Vales 2026? Partiamo da una delle new entry più attese della stagione, ossia Elisabetta Canalis. La conduttrice ed ex velina di Striscia la Notizia sarà infatti al timone della trasmissione insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Il suo arrivo porterà una ventata di freschezza nel programma e promette di regalare momenti divertenti, ma anche emozionanti. La Canalis, arrivata in Italia insieme alla figlia Skyler Eva per le vacanze estive, ha mostrato su Instagram i primi scatti che la ritraggono dietro le quinte di Tu Sì Que Vales e il suo look con un abito in latex ha scatenato i fan.

Nessun cambiamento invece per la giuria di Tu Sì Que Vales 2026 che è stata ampiamente confermata. In studio dunque ritroveremo Maria De Filippi, volto iconico della trasmissione, affiancata da Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Quattro giudici in perfetta armonia fra loro che sapranno intrattenere e divertire il pubblico a casa. Immancabile la presenza di Sabrina Ferilli che guiderà la giuria popolare.

Tu Sì Que Vales 2026 segna anche il ritorno di Belen Rodriguez in una veste tutta nuova. La showgirl argentina sarà nella trasmissione, ma con un ruolo differente da quello di conduttrice, ricoperto nel 2021. Avrà invece un ruolo particolare e inedito che non è ancora stato svelato.

Su Instagram, la showgirl argentina ha pubblicato un video in cui è nel backstage della trasmissione. La vediamo sorridere, mentre viene truccata dalla make up artist prima dell’inizio delle registrazioni, poi la vediamo commuoversi. Il segno che il suo arrivo non lascerà indifferente il pubblico e sarà particolarmente emozionante.

Dalle registrazioni sono inoltre arrivate le prime indiscrezioni riguardo agli ospiti della prossima stagione dello show. In studio dovrebbero arrivare Valeria Marini e Can Yaman, ma anche Marco Mengoni e Fausto Leali. Fra i momenti più divertenti non mancherà la lip sync battle in cui i giudici e gli ospiti si travestiranno per imitare cantanti famosi e realizzare degli epici duetti.

In particolare si parla di un duetto straordinario fra Maria De Filippi e Cana Yaman. Non resta dunque che attendere l’inizio del programma per scoprire chi vincerà questa spassosissima gara.

Quando inizia Tu Sì Que Vales 2026

Quando inizierà Tu Sì Que Vales 2026? La data ufficiale non è ancora stata comunicata da Mediaset, ma, come ben sappiamo, le registrazioni della trasmissione sono già in corso. Ciò significa che il programma sarà disponibile su Canale 5 con molta probabilità fra settembre e ottobre, aprendo il periodo autunnale, con il ritorno degli show più amati dopo la pausa estiva.

Il giorno di inizio più probabile è proprio l’ultimo sabato di settembre. Ma la data ufficiale verrà svelata da Mediaset poche settimane prima del debutto.