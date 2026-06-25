Chi l’ha visto?, si cerca un erede di Federica Sciarelli: il nome (clamoroso) proposto dalla Rai

Federica Sciarelli ha deciso di lasciare la conduzione di "Chi l'ha visto?" dopo 22 anni e si cerca il nome di chi potrebbe sostituirla

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IPA Federica Sciarelli

Ci stiamo preparando per uno dei ribaltoni più clamorosi e inaspettati degli ultimi anni. Al centro delle indiscrezioni, stavolta, c’è Chi l’ha visto?, uno dei programmi storici di Rai3. È da tempo che si rincorrono le voci su un possibile avvicendamento alla guida del format cult dedicato alla ricerca delle persone scomparse e ai casi di cronaca nera. E trovare un erede di Federica Sciarelli, colonna portante della trasmissione e volto rassicurante per milioni di telespettatori che lascia dopo 22 anni, sembra un’impresa quasi impossibile. Eppure, dalle indiscrezioni rilasciate dal giornalista Giuseppe Candela, trapela un nome del tutto inatteso.

Non si tratta del solito toto-nomi legato ai giornalisti di punta della Rete, bensì di una proposta del tutto inedita e, per certi versi, rivoluzionaria. La Rai avrebbe infatti individuato il potenziale successore in una figura di primissimo piano dell’azienda.

Un nome inatteso per guidare Chi l’ha visto?

Ma la vera bomba di mercato è proprio nell’identità del candidato. Il nome clamoroso e inatteso che sta circolando con insistenza non appartiene a un giornalista d’inchiesta, come la tradizione del programma vorrebbe, ma a un direttore di primo piano della televisione pubblica.

La conduzione di Chi l’ha visto? sarebbe stata ufficialmente proposta a Stefano Coletta. Una mossa audace da parte dei vertici Rai, che puntano su un profilo dall’altissimo valore strategico e manageriale per una delle prime serate più delicate e seguite del palinsesto. E la notizia, di per sé, sta già facendo tremare i polsi agli addetti ai lavori.

Il legame del passato tra Stefano Coletta e Chi l’ha visto?

A prima vista, la scelta di un profilo prettamente dirigenziale come quello di Stefano Coletta potrebbe sembrare un salto nel buio. In realtà, dietro questa proposta si nasconde un legame profondo e radicato nel tempo. Coletta conosce benissimo la macchina complessa del programma: in passato, infatti, ci ha lavorato come autore.

Per lui si tratterebbe quindi di un incredibile ritorno alle origini, non più dietro le quinte a tessere le fila delle storie e delle indagini, ma direttamente davanti alle telecamere, nel ruolo inedito di conduttore e padrone di casa. La sua profonda conoscenza della struttura del format e la sua sensibilità editoriale sono le garanzie su cui la Rai vorrebbe poggiare il futuro della trasmissione.

Le trattative sono in corso

Come spesso accade in queste grandi manovre televisive, l’indiscrezione è destinata a far discutere, come già stanno facendo le indiscrezioni che riguardano l’arrivo in conduzione di Massimo Giletti ed Eleonora Daniele. È bene comunque fare chiarezza sullo stato attuale delle cose per non correre troppo in avanti con la fantasia: nessuna decisione è stata presa, lo ribadiamo.

Al momento si tratta di una proposta formale avanzata dai vertici dell’azienda. Resta da capire se Stefano Coletta deciderà di accettare questa affascinante ma complessa sfida e, soprattutto, quali saranno le tempistiche del passaggio di testimone con Federica Sciarelli. Una cosa è certa: se l’accordo dovesse andare in porto, si tratterebbe di una delle pagine più memorabili della storia recente di Rai3 che, viste le ultime cancellazioni, sta vivendo un periodo di transizione complicatissimo.