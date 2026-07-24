Chi l’ha visto? Perché nessuno vuole il posto di Federica Sciarelli

Sono ben otto i "no" che sono arrivati per la conduzione di Chi l'ha visto?. Nessuno vuole il posto di Federica Sciarelli.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Federica Sciarelli

Federica Sciarelli si prepara a lasciare Chi l’ha visto? ma nessuno sembra disposto a prendere il suo posto. Trovare un sostituto per la giornalista e presentatrice infatti si sta rivelando più difficile del previsto, fra rifiuti clamorosi e ripensamenti.

L’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?

Il 1 luglio del 2026 Federica Sciarelli ha guidato la sua ultima puntata di Chi l’ha visto? un programma che ha condotto per ben vent’anni, arrivando spesso a risolvere casi ancora prima delle forze dell’ordine e aiutando i familiari delle vittime in cerca di giustizia.

Nell’ultima puntata della stagione su Rai 3, la Sciarelli ha voluto affrontare uno dei casi che hanno segnato la sua carriera televisiva e la storia di Chi l’ha visto? Ha infatti presentato in studio Filomena Iemma, la mamma di Elisa Claps, la giovane di Potenza scomparsa nel 1993 e ritrovata, solamente nel 2010, nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità.

Quello di Elisa Claps è uno dei tanti casi che hanno reso speciale Chi l’ha visto? e che hanno dimostrato la bravura di Federica Sciarelli. Sempre ferma e decisa di fronte alle telecamere, lontano dai riflettori ha saputo creare dei rapporti umani autentici con le persone coinvolte in alcuni casi.

Per questo sostituirla non è affatto semplice. La conduttrice ha infatti legato a doppio filo la sua immagine e il suo stile di conduzione con la trasmissione. Impossibile scindere le due cose. Proprio per tale motivo chi la sostituirà avrà un compito arduo.

Qualche tempo fa, proprio parlando di un suo possibile addio a Chi l’ha visto? Federica Sciarelli aveva spiegato: “Dopo di me chi farà Chi L’ha visto? Lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso. Se mi dispiacerà lasciare? Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così. Mi troverò qualcos’altro da fare”.

Chi sostituirà Federica Sciarelli?

Dopo l’addio di Federica Sciarelli è iniziato il toto nome per scoprire chi sarà il suo successore. La ricerca della Rai però si è rivelata più difficile del previsto. Nessuno infatti sembra disposto a sopportare un’eredità così pesante come quella lasciata da Federica Sciarelli. Troppo lunga la sua conduzione e il legame dei telespettatori con la sua figura per sostituirla facilmente a Chi l’ha visto?

La prima ad essere contattata sarebbe stata Francesca Fialdini, che ha uno stile di conduzione molto simile a quello della Sciarelli ed è reduce dal successo di Da noi…a Ruota libera. Poi sarebbe toccato a Eleonora Daniele, un’altra presentatrice molto amata dal pubblico Rai.

Entrambe però avrebbero rifiutato perché concentrate sui programmi che guidano attualmente. Un “no” sarebbe arrivato pure da Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto del Tg 1. Laura Chimenti avrebbe declinato anche lei l’invito a guidare Chi l’ha visto? così come le due storiche inviate della trasmissione, ossia Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga.

“Io sono un’inviata, sto bene in mezzo alla strada a cercare di capire, a raccontare. La conduzione è un mestiere che non mi appartiene”, ha spiegato Chiara Cazzaniga. Si era poi parlato di un arrivo a sorpresa di Stefano Coletta, che però alla presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027 ha voluto mettere in chiaro la situazione. “Ognuno deve continuare a fare il suo”, ha detto. Infine pure Domenico Iannacone ha rifiutato: “Come Federica Sciarelli non c’è nessuno”, ha sentenziato.