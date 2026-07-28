Chi è Raffaella Griggi, la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?

La Rai ha deciso: a condurre Chi l'ha visto? al posto di Federica Sciarelli ci sarà Raffaella Griggi.

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IPA Federica Sciarelli

Sarà Raffaella Griggi a condurre la prossima edizione di Chi l’ha visto? prendendo il post della storica conduttrice Federica Sciarelli. Dopo settimane di indiscrezioni e numerosi rifiuti la Rai è finalmente arrivata ad una decisione definitiva.

Raffaella Griggi a Chi l’ha visto?

Il prossimo 23 settembre Chi l’ha visto? tornerà in onda su Rai 3. A condurre la trasmissione però non ci sarà Federica Sciarelli, che ha lasciato dopo diversi anni la trasmissione, ma Raffaella Griggi. A confermarlo la Rai in una nota diffusa in queste ore.

“Giornalista Rai, da anni volto e inviata della trasmissione – si legge nel comunicato ufficiale dell’azienda – Raffaella Griggi raccoglie il testimone di un programma che rappresenta uno dei punti di riferimento del servizio pubblico, forte di un percorso professionale costruito sul campo, all’insegna del rigore giornalistico, della credibilità e della vicinanza alle persone”.

Il testimone dunque passerà ad un volto conosciuto dal pubblico che da anni segue la trasmissione e si è affezionato alla sua squadra. A guidare la trasmissione infatti non sarà solamente Raffaella Griggi, ma verranno ricavati degli spazi anche per altri volti storici di Chi l’ha visto? come Chiara Cazzaniga, Veronica Briganti e Francesco Paolo Del Re.

“La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto? – ha spiegato Paolo Corsini, direttore Approfondimento Rai –. La sua esperienza maturata all’interno della redazione e come inviata della trasmissione, unita alla sua riconosciuta professionalità di giornalista Rai, rappresentano la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase, nel solco del grande lavoro svolto da Federica Sciarelli, alla quale va il nostro più sincero ringraziamento per gli straordinari risultati conseguiti e per il servizio reso ai cittadini in tutti questi anni”.

Chi è Raffaella Griggi

Classe 1973, Raffaella Griggi conosce molto bene Chi l’ha visto? poiché lavora come inviata dello show dal moltissimi anni. Originaria di Genova, da oltre vent’anni si occupa di cronaca nera. Ha iniziato a lavorare quando era giovanissima per Telenord, seguendo nel 2001 le vicende del G8 di Genova. Nel 2008 è arrivata a Sky Tg24 e due anni dopo ha lavorato a TgLa7 con Enrico Mentana.

Nel 2011 ha collaborato con la redazione di alcuni programmi Rai come UnoMattina e La vita in diretta. Mentre nel 2017 è arrivata a Chi l’ha visto? iniziando a lavorare con Federica Sciarelli e la sua squadra.

A parlare di un passaggio di testimone interno alla redazione del programma era stata anche Federica Sciarelli che, qualche tempo fa, aveva parlato di un possibile sostituto alla guida di Chi l’ha visto? indicando le inviate dello show Rai.

“Dopo di me chi farà Chi L’ha visto? Lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso – aveva detto -. Se mi dispiacerà lasciare? Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così. Mi troverò qualcos’altro da fare”.