Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? e la Rai, l’indiscrezione

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Federica Sciarelli

Ventidue anni alla guida della stesso spazio televisivo, diventandone il volto simbolo. Ora, però, il futuro di Federica Sciarelli in Rai potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. Nelle ultime ore hanno preso forza i rumor su un possibile addio della giornalista a Chi l’ha visto?, una delle trasmissioni più longeve e riconoscibili del servizio pubblico.

Secondo le voci circolate negli ambienti televisivi, la conduttrice avrebbe comunicato ai vertici dell’azienda e ai collaboratori più stretti la volontà di lasciare il programma che conduce dal settembre 2004. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali né dalla diretta interessata né dalla Rai, ma l’indiscrezione riportata dal sempre informato Affari Italiani è bastata per accendere il dibattito.

La notizia assume un peso particolare perché Chi l’ha visto? e la Sciarelli rappresentano ormai un binomio quasi inscindibile. Nel corso degli anni la Sciarelli ha contribuito a trasformarlo in un punto di riferimento per il racconto delle persone scomparse, delle inchieste e dei casi che hanno segnato la cronaca italiana.

Senza dimenticare che proprio in questi giorni si è consumato un altro importante addio nei corridoi Rai, quello di Milo Infante, anche lui un professionista molto apprezzato dagli spettatori.

Federica Sciarelli pronta a lasciare Chi l’ha visto?

L’ipotesi di un addio di Federica Sciarelli non è nuova. Già in passato la conduttrice aveva manifestato il desiderio di dedicarsi ad altri progetti professionali dopo una carriera interamente vissuta sotto i riflettori dell’informazione televisiva. Ogni volta, però, aveva scelto di restare, spinta dall’affetto del pubblico e dal forte legame costruito con la redazione.

L’attuale stagione segna inoltre la conclusione del contratto biennale firmato nel 2024, quando la Rai decise di prolungare la collaborazione con la giornalista anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile. Una scelta che aveva garantito continuità a uno dei programmi più importanti della rete.

Nel corso di alcune interviste rilasciate negli ultimi anni, la stessa Sciarelli aveva affrontato il tema della successione. Tra i nomi indicati come possibili eredi figuravano alcune storiche inviate della trasmissione, tra cui Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, professioniste che da anni lavorano dietro le quinte e sul campo seguendo i casi più delicati.

Dopo oltre due decenni alla guida di Chi l’ha visto?, la stanchezza potrebbe rappresentare un fattore decisivo. Una motivazione comprensibile per chi ha dedicato gran parte della propria vita professionale a un format impegnativo sia dal punto di vista giornalistico che umano.

Chi potrebbe prendere il posto di Federica Sciarelli

L’eventuale uscita di scena di Federica Sciarelli aprirebbe inevitabilmente una fase di riflessione all’interno della Rai. Trovare una sostituta all’altezza di una figura così identificata con il programma non sarebbe semplice e richiederebbe una scelta particolarmente ponderata.

Chi l’ha visto? continua a registrare ascolti solidi e a rappresentare uno degli appuntamenti più seguiti del mercoledì sera di Rai 3. Un patrimonio editoriale che l’azienda difficilmente vorrà mettere a rischio.

Per questo motivo non è escluso che la Rai possa tentare ancora una volta di convincere la Sciarelli a restare, come già accaduto in passato. Molto dipenderà dalle reali intenzioni della conduttrice e dalla volontà di affrontare una nuova stagione televisiva.

Per ora restano soltanto indiscrezioni. Ma se il rumor dovesse trovare conferma, per la tv di Stato si aprirebbe una nuova era. E per milioni di telespettatori si chiuderebbe uno dei capitoli più longevi e importanti della tv italiana.