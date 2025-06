Federica Sciarelli su Chi l’ha visto?: “Chi condurrà dopo di me. Difficile lasciarlo andare”

IPA Federica Sciarelli

C’è un programma che è atteso fedelmente ogni settimana: il mercoledì sera, i cosiddetti “Chilhavisters” accendono la televisione su Rai3 per seguire Federica Sciarelli con Chi l’ha visto?. Casi irrisolti, cronaca nera, sparizioni, appelli: Chi l’ha visto? è diventato un rito, il momento in cui tutto scompare e, in qualche modo, ci connettiamo con quanto di più oscuro c’è nel mondo. Il merito del successo va non solo alla redazione e agli inviati, ma soprattutto alla sua conduttrice: difficile immaginare un’altra persona alla conduzione. Così come è difficile per la stessa Sciarelli lasciare andare il programma. Ma procediamo per punti.

Federica Sciarelli: “Dopo di me qualcuna delle mie bravissime inviate”

Ogni mercoledì, l’appuntamento è con Chi l’ha visto?, programma che tiene alto il suo share e l’interesse social. Difficile “battere” – e non solo in termini di ascolti – Federica Sciarelli. Il programma ha i suoi affezionati, ovvero i “Chilhavisters“, in cui rientra anche Ilary Blasi (la Sciarelli è stata persino ospite nella sua docuserie su Netflix per parlare di criminologia). Tra i casi più seguiti dalla trasmissione negli ultimi tempi c’è anche quello di Chiara Poggi: il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, è stato riaperto.

In un’intervista a Vanity Fair, la Sciarelli ha descritto la trasmissione oggi come “un fortino, oltre che un programma d’inchiesta che qualcuno mi aveva sconsigliato di accettare perché passare dalla politica alla cronaca sembrava più una punizione che una promozione. Quando ho capito che potevo aiutare un sacco di persone mi ci sono dedicata anima e corpo. Anche quando non va in onda, mi dedico al programma tutti i giorni”.

Non è mancata la classica domanda sul futuro della trasmissione, quella che spaventa un po’ tutti i fan. “Dopo di me Chi l’ha visto? lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso. Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo”.

Federica Sciarelli confermata per un anno

Dunque, per la stagione televisiva 2025/2026 Federica Sciarelli ha confermato la conduzione di Chi l’ha visto?. E dopo? Secondo la conduttrice stessa, sarà molto difficile lasciare andare la trasmissione, ma “è giusto che sia così. Mi troverò qualcos’altro da fare. Magari diventerò campionessa di rollerblade“, ha rivelato.

Il programma di inchiesta si conferma una certezza nei palinsesti Rai. E va avanti dal 1989, anche se la Sciarelli ha festeggiato i 20 anni alla conduzione a ottobre del 2024 con una mega torta. La Sciarelli è rimasta al suo posto, per decenni, e non ha mai avuto l’intenzione di fare uno sgarbo alla Rai. Anche perché ha dato tanto a Chi l’ha visto?, e al contempo la trasmissione ha dato tanto a lei.

Il volto di punta di Rai3 aveva già smentito un suo possibile addio nell’estate del 2023: “No, non è vero che lascio quest’anno. Per me qui è casa e i direttori di rete ogni anno mi chiedono di rimanere, anche per i risultati. Quando andrò via? Quando faremo il 5% e mi daranno un calcio, allora andrò via”. La Sciarelli rimane al suo posto, dunque, e proprio non riusciamo a immaginare un post Chi l’ha visto? dopo di lei.