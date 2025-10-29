Anticipazioni Chi l’ha visto? del 29 ottobre, l’appello di Piera Maggio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

“Mia figlia va cercata”. Con queste parole, Piera Maggio torna davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?, ventuno anni dopo la scomparsa della piccola Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. Il dolore non si è mai affievolito, ma la determinazione di una madre resta intatta. Nella puntata di questa sera, in onda su Rai3 e condotta in diretta da Federica Sciarelli, sarà in studio per mostrato il nuovo volto di Denise, realizzato da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 29 ottobre

L’obiettivo è quello di mostrare un’immagine aggiornata di come Denise potrebbe apparire oggi, a venticinque anni, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla. “La mia speranza è che sia lei stessa a riconoscersi“, ha dichiarato Piera Maggio, rinnovando così un appello che da oltre due decenni tiene viva la memoria e la ricerca della figlia. Il volto di Denise diventa così un simbolo di speranza e tenacia: la testimonianza di una madre che non ha mai smesso di credere nella verità.

La puntata di stasera con Federica Sciarelli non si concentrerà solo sul caso Pipitone. Chi l’ha visto?, da sempre attento alle fragilità umane e alle storie di chi chiede giustizia, affronterà anche la vicenda di Andrea Prospero, un ragazzo la cui morte ha scosso l’opinione pubblica. Il caso è arrivato in tribunale, dove il giudice ha respinto le richieste del coetaneo accusato di istigazione al suicidio. Rimane quindi agli arresti domiciliari il giovane romano che avrebbe conosciuto Andrea in chat, spingendolo ad assumere delle pasticche con la promessa che “non avrebbe sofferto”. Una storia che riporta al centro il tema drammatico della solitudine adolescenziale e dei pericoli della Rete, terreno fertile per manipolazioni e rapporti tossici.

Gli altri casi

Nel corso della diretta, Federica Sciarelli darà spazio anche a un altro caso delicato: quello di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto insieme alla sua bambina. Il suo ex compagno, Tamer, ha diffuso online un video inquietante: “Qui ci scappa il morto”. Parole che hanno accresciuto la paura di Nessy, la quale continua a chiedere l’intervento delle istituzioni italiane per poter tornare in patria in sicurezza con la figlia.

Come sempre, la trasmissione chiuderà con gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto provenienti da famiglie che non si arrendono. Persone che ogni settimana affidano alla redazione di Chi l’ha visto? la loro ultima speranza di ritrovare un affetto perduto o di ricevere una risposta che manca da troppo tempo. Un servizio che funziona da molto tempo e che ha permesso anche di testimoniare dei ritrovamenti in diretta, proprio com’è accaduto nella puntata del 22 ottobre e comunicato al pubblico direttamente da Federica Sciarelli.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda il 29 ottobre dalle 21,20 su Rai3 e con la conduzione di Federica Sciarelli. Il programma viene inoltre trasmesso in contemporanea su RaiPlay e sui social, dove ogni settimana i telespettatori esprimono le proprie opinioni raccolte dall’hashtag ufficiale.

