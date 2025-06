Anticipazioni Chi l’ha visto del 18 giugno, i casi di Garlasco e Villa Pamphili

IPA Federica Sciarelli

Stasera, mercoledì 18 giugno, su Rai 3 torna un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che punta a discutere, analizzare e comprendere dinamiche e risvolti di casi di cronaca ancora irrisolti.

Anche nel corso di questa serata, la conduttrice torna a parlare di due delitti che continuano ad animare l’opinione pubblica: il caso di Garlasco e i possibili risvolti sull’omicidio di Chiara Poggi, ma anche quello legato al ritrovamento dei corpi di mamma e figlia a Villa Pamphili a Roma. Ecco cosa vedremo.

“Chi l’ha visto?”, anticipazioni del 18 giugno

Nella puntata di mercoledì 18 giugno, Chi l’ha visto? torna ad analizzare gli ultimi risvolti sul caso di Garlasco. Un omicidio, quello ai danni di Chiara Poggi, che dopo 18 anni vive nella memoria collettiva con una serie di ombre a cui le autorità provano a dare significato.

Con l’apertura del maxi incidente probatorio che prova a dare nuove risposte, le indagini continuano: alcune tracce ritrovate nella villetta di Garlasco vengono rianalizzate. Mentre Alberto Stasi continua a scontare la pena, il dubbio è ancora legato sul numero di persone che potrebbero aver compiuto l’omicidio.

Sulle unghie di Chiara, ci sarebbero infatti due DNA maschili. Al centro delle indagini continua ad esserci Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara: era in casa Poggi il giorno della morte della ragazza?

“Chi l’ha visto?”, il caso di Villa Pamphili

Nel corso della serata, Federica Sciarelli discute anche il giallo di Villa Pamphili, parco romano in cui sono stati ritrovati i corpi senza vita di una mamma e di sua figlia.

Un caso complicato, in parte risolto anche grazie alla collaborazione dei telespettatori di Chi l’ha visto?: qualche giorno dopo il ritrovamento dei corpi è stato fermato in Grecia Rexal Ford, un uomo statunitense registrato all’anagrafe come Francis Kaufmann. A suo dire, la bambina ritrovata sarebbe sua figlia, ma sono ancora tante le dinamiche da chiarire. Nel corso della serata, Federica Sciarelli mostra documenti e testimonianze inedite.

E poi, la storia di Nessy Guerra, 25enne ligure ancora bloccata in Egitto insieme alla sua bambina. Una condizione nata dalla fuga dall’ex marito, Tamer Hamouda, che era stato accusato di stalking e maltrattamenti.

Ora, Hamouda è stato scarcerato e richiede un risarcimento allo Stato italiano di 56 milioni perché, a suo dire, è stato accusato ingiustamente. Un caso nato anche per via dell’accusa di adulterio mossa da Hamouda nei confronti di Nessy. Ora, lui si dice convinto di voler tornare con lei.

Oltre ai casi, ovviamente, la puntata lascia anche spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni delle persone che seguono il programma e che sentono di vivere un momento di difficoltà.

A che ora inizia e dove vedere “Chi l’ha visto?”

La puntata di Chi l’ha visto, va come di consueto in onda questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. Per chi preferisce lo streaming, il programma è disponibile in diretta e on demand sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da dispositivi mobili e desktop anche nei giorni seguenti alla messa in onda.