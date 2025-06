IPA Federica Sciarelli

Una nuova puntata di Chi l’ha visto? ci aspetta stasera, mercoledì 25 giugno 2025, come sempre in prima serata su Rai3. Al timone del programma c’è Federica Sciarelli, pronta ad accendere i riflettori su storie complesse, dolorose, spesso lasciate senza risposte. Si torna a parlare del caso di Anastasia, con una testimonianza toccante: quella della madre, che chiede verità e giustizia per la figlia. E ancora, aggiornamenti su casi irrisolti, appelli di familiari e segnalazioni. Le anticipazioni.

Chi l’ha visto, il Caso di Villa Pamphili: le anticipazioni del 25 giugno

Tra i casi della puntata di stasera di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, la vicenda di Anastasia, la giovane trovata morta a Villa Pamphili, a pochi metri dal corpicino della figlia Andromeda. A raccontare la sua verità, è la madre di Anastasia, che cerca giustizia per la figlia e la nipotina. “Non era una hacker – ha spiegato – aveva preso una laurea nei trasporti e poi è andata a Malta dove ha conosciuto quest’uomo americano”. Proprio su quest’uomo oggi pendono le accuse più gravi.

Un racconto doloroso, che getta luce su una relazione tossica e su un isolamento forzato. “Lui non le permetteva di comunicare, le ha fatto perdere i contatti con tutti, con la famiglia, con le sue amiche”, ha aggiunto la mamma di Anastasia. La nonna, nel frattempo, riceveva foto e video della bambina, ma la preoccupazione cresceva: “Ero preoccupata perché non aveva registrato la bambina all’anagrafe, la faceva vivere come un fantasma”. Nel corso della puntata, spazio anche a nuove testimonianze inedite su quei giorni a Roma, per cercare di ricostruire ogni dettaglio e avvicinarsi – finalmente – alla verità.

Gli altri casi

Si torna a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi: a distanza di anni, si analizzano di nuovo tracce, impronte e perfino un capello ritrovato tra i vecchi reperti. Un’indagine che riparte anche dai dettagli apparentemente minori: dal telefono sporco di sangue ai contenitori di fruttolo nella villetta di Garlasco, tutto finisce di nuovo sotto la lente degli inquirenti.

Ci si concentra poi sulla scomparsa di Riccardo Branchini, il ragazzo che ha lasciato l’auto parcheggiata sulla diga del Furlo, per poi svanire nel nulla. Le ricerche nella zona non hanno portato a nulla, ma ora emergono nuovi indizi: dal suo computer avrebbe effettuato delle ricerche per voli e città europee. Un allontanamento volontario? Oppure qualcosa non torna? Come di consueto, ci sarà spazio per gli appelli e le segnalazioni da parte delle famiglie che cercano risposte

Dove vedere Chi l’ha visto? e a che ora inizia

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è fissato per stasera mercoledì 25 giugno 2025, come sempre in prima serata su Ra3. Federica Sciarelli ci guiderà in diretta a partire dalle 21.20, tra testimonianze inedite, appelli e nuovi dettagli su casi ancora aperti. Per chi preferisce lo streaming, la puntata è disponibile anche su RaiPlay: basta collegarsi al sito o all’app ufficiale per seguirla in diretta o recuperarla in qualsiasi momento. Un servizio utile per chi non vuole perdersi neanche un minuto del programma che, da anni, rappresenta un punto di riferimento.