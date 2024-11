Fonte: IPA Federica Sciarelli

Una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, è andata in onda mercoledì 20 novembre 2024. Diversi i casi di cronaca affrontati in studio dalla conduttrice e giornalista, come la scomparsa di Riccardo Branchini. In studio, presenti il papà di Riccardo, Tommaso, e l’avvocato che segue la famiglia nel caso, Elena Fabbri: in collegamento da casa anche la mamma e la nonna Osvalda.

Il caso di Riccardo Branchini: la lettera

Riccardo Branchini è scomparso nella notte tra il 12 e il 13 ottobre: c’è un vuoto di più di due ore nel caso di questo ragazzo di 19 anni di Acqualagna, nelle Marche. Diverse le ipotesi, tanti i dubbi e le incertezze, ma le autorità non stanno lasciando nulla al caso e stanno valutando tutte le teorie, tra cui un allontanamento volontario, o suicidio volontario o istigato. Nella puntata di Chi l’ha visto?, ci si è concentrati sulle telefonate che stanno ricevendo i genitori di Riccardo e a cui in seguito ha risposto l’avvocato Fabbri.

“Ho avuto chiamate di persone che si dichiaravano Riccardo. Non siamo più nel campo dello scherzo, deve essere valutato in altre sedi”, ha spiegato a Federica Sciarelli in studio. Il ragazzo sarebbe stato avvistato a Dolo, in Veneto: l’inviato di Chi l’ha visto? si è recato sul posto, ma, nonostante gli somigli molto, la persona non è Riccardo. Si è parlato poi del biglietto, con la scritta: “Buona vita”. Tanti dubbi e domande anche sui messaggi lasciati dal ragazzo stesso, come quella lettera trovata dal cugino.

“C’era un foglio bianco strappato in un angolo e un foglio scritto. Non lo ha letto, erano una decina di righe. L’ha consegnata ai carabinieri”, ha spiegato la zia Laura. Al momento nessuna persona risulta indagata. La famiglia chiede di svuotare la diga, ma non ci sarebbe la possibilità. La zia è tornata sulla questione della lettera: “Una frase l’ha vista: ‘con o senza Riccardo’. A noi questo ‘con’ ci ha destabilizzato tanto. Una persona che sceglie di fare un gesto estremo non sceglie ‘con’. Le parole sono importanti, è un segnale di apertura: ‘me ne vado’, sto via un po’. Con è presenza, non è assenza”.

La scomparsa di Martina

Chi l’ha visto? è tornato anche sul caso di Martina, la sedicenne che è scomparsa da Roma il 14 ottobre. La mamma aveva detto: “La fuga non è una soluzione. Torna a casa, ti aspettiamo”. Durante la puntata, Federica Sciarelli ha fatto ascoltare l’audio della ragazza: “Ti volevo far sapere che io sto benissimo, ho una casa con altra gente, abbiamo da mangiare, abbiamo la luce, l’acqua, tutto, il gas, è anche una bella casa. Sono comunque ancora in Italia”.

Ma gli interrogativi sono tanti: dov’è Martina? Ha il telefono, e ha risposto: “Non potete aiutarmi, lasciate stare”. L’avvocato ipotizza la presenza di una rete, anche criminale: come potrebbe vivere una ragazza di 16 anni senza lavoro, senza documenti, senza vestiti o soldi con sé. Ancora un appello per ritrovarla, per ricevere informazioni: nella zona Montesacro-Talenti, dove si è recata l’inviata del programma insieme al legale della mamma, non è stata trovata traccia della giovane.