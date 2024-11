Anticipazioni Chi l’ha visto? del 13 novembre: si torna a parlare del caso di Andreea Rabciuc

Fonte: Getty Images Chi l'ha visto, le anticipazioni di stasera

Riflettori puntati su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma che ogni settimana indaga su storie di sparizioni avvolte nel mistero e nell’inquietudine.

Questa sera, 13 novembre, a partire dalle 21.20, Federica Sciarelli ci accompagna nelle vicende di Andreea Rabciuc, Lorenzo Panerini e Riccardo Branchini, ciascuna con i suoi risvolti e drammi che non smettono di colpire chi resta in attesa di risposte.

Il dramma di Andreea Rabciuc e un messaggio lasciato su una trave

Il caso di Andreea Rabciuc è un labirinto di tensioni. La giovane è stata trovata senza vita in un casolare isolato, lontano dalla compagnia con cui aveva trascorso le ore precedenti. La Procura di Ancona ha deciso di archiviare le indagini avanzando accuse di istigazione al suicidio e maltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzato, Simone Gresti. Andreea, campionessa di tiro a segno, era scomparsa nel marzo 2022 nelle campagne di Montecarotto. Il suo corpo era stato rinvenuto senza vita in un casolare, vicino al luogo in cui aveva trascorso la notte con amici.

Ma è un dettaglio che agita le acque: su una trave, un messaggio abbandonato che recita: “Se mi lasciava il cellulare avrei chiamato mamma”. Parole che sembrano raccontare il controllo opprimente di un amore ormai incagliato nella spirale della gelosia. La chiusura delle indagini lascia aperta la possibilità di un rinvio a giudizio, con un’ombra pesante sul nome di Gresti.

Lorenzo Panerini: l’eco di una sparizione sulla spiaggia

Federica Sciarelli punta poi l’obiettivo sulla storia di Lorenzo Panerini, ventenne sparito senza lasciar traccia. Le sue scarpe abbandonate sulla spiaggia, accanto a una cintura dai dettagli inquietanti, sono l’ultima eco di una presenza che sembra svanita nel nulla. Lorenzo, ragazzo appassionato di pallanuoto e studente di talento, era un volto noto nel mondo sportivo di Varese, ma dietro quella facciata si nascondeva una lotta intima contro il disturbo bipolare.

L’ultimo suo spostamento lo ha portato dalla casa di famiglia fino alla Calabria, terra di ricordi estivi, dove ora il suo nome è accompagnato solo da domande. uesta sera il programma presenta nuovi documenti e testimonianze, cercando di dare forma ai dubbi che circondano la sua scomparsa.

Riccardo Branchini: la diga del Furlo e il silenzio delle autorità

L’ultima storia della serata ci porta alla diga del Furlo, luogo segnato dalla scomparsa di Riccardo Branchini. L’auto lasciata nei pressi della diga è tutto ciò che resta di un percorso che si è interrotto all’improvviso. I genitori chiedono con insistenza di cercarlo nelle acque del lago, ma la Prefettura si dichiara impossibilitata a svuotare il bacino.

Per non lasciare che il silenzio inghiotta questa vicenda, la madre di Riccardo, Federica Pambianchi, ha organizzato una fiaccolata per il 23 novembre: un gesto di luce, nella speranza che quel buio ceda il posto a una verità.

Dove seguire il programma stasera

La puntata di Chi l’ha visto? sarà trasmessa in diretta su Rai 3 a partire dalle 21.20 e sarà disponibile anche su RaiPlay in streaming e on demand, per non perdere nemmeno un minuto di questa serata di inchieste, indizi e, forse, risposte.