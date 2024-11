Fonte: IPA Federica Sciarelli

Sono come al solito tanti i casi di cronaca affrontati nel corso di Chi l’ha visto? Nella puntata di mercoledì 13 novembre, Federica Sciarelli ha fornito aggiornamenti su casi ormai ben noti, quelli di Lorenzo Panerini e Riccardo Branchini. Spazio però anche ad altre storie, come quella della 16enne sparita di casa, che ha risposto agli appelli della madre, ma non nella maniera sperata.

Chi l’ha visto? Nuova ipotesi per Lorenzo Panerini

Non un caso semplice, quello di Lorenzo Panerini, che vanta numerosi interrogativi. Il giovane ventenne è sparito senza lasciare alcuna traccia. Di sé restano delle scarpe abbandonate in spiaggia, poste di fianco a una cintura. Quest’ultima ha generato una grande impressione, dal momento che vi sono conficcati ben 20 chiodi, come i suoi anni.

Nell’ambito di Rho, nel milanese, era una figura nota, perché tra i volti del mondo sportivo locale. Ottimo studente e appassionato di pallanuoto, convive però con un disturbo bipolare. Una lotta privata che potrebbe avere un ruolo in quanto accaduto.

Sparito mentre era in Calabria, dove a prendersi cura di lui sono il prozio e la nonna. Nella tarda mattina del 28 ottobre una donna sostiene d’averlo visto vagare in strada, nudo. Tra le mani la cintura, presumibilmente, poi ritrovata in spiaggia.

Un’altra persona, amica di suo zio, gli dice d’averlo visto in spiaggia, senza vestiti. L’uomo va alla sua ricerca ma trova soltanto i pochi resti degli abiti, ovvero le scarpe e la cintura. Quest’ultima ha dato il via a una serie di ipotesi. Lo zio ha pensato a uno strumento di punizione, il che sembra plausibile pensando al recente interesse di Lorenzo per la Divina Commedia, nello specifico per il Purgatorio. Qui si fa menzione del cilicio dei penitenti e, non è da escludere, la cintura potrebbe rappresentarne forse una forma rudimentale.

Ad oggi l’ipotesi è che il giovane si sia allontanato. Il mare, del resto, non ha restituito alcun corpo. Tre giorni dopo la scomparsa, un uomo in città sostiene d’averlo visto, affamato chiedendo della frutta a un venditore ambulante. Non si esclude, infine, l’avvio di un percorso spirituale, al fine di trovare soluzione al proprio disturbo. Un’ipotesi basata però unicamente su un vecchio video girato in mare con lo zio: “San Francesco, per favore farmi tornare normale”.

Gli altri casi del 13 novembre

Continua a preoccupare il caso di Nessy, che di recente ha lanciato un nuovo appello a Tajani. Tra pochi giorni sarà in aula e potrebbe perdere l’affidamento di sua figlia. Bloccata in Egitto, teme il peggio. Il padre della piccola, Tamer, è stato arrestato ma si teme che possa uscire da un momento all’altro. Contro di lei sono state anche mosse delle accuse da parte dell’uomo ma all’udienza non si è presentato nessuno: “Servivano soltanto a infangarmi”.

Federica Sciarelli ha accolto inoltre l’appello di una madre per la figlia 16enne scomparsa. Il suo nome è Martina e si è messa in contatto con la madre. L’ha criticata aspramente per la scelta di coinvolgere le telecamere televisive. Ha una casa e un lavoro ma, ovviamente, ci si chiede chi la stia ospitando, commettendo di fatto un reato, alla luce di una denuncia di scomparsa.

I genitori del giovane Riccardo chiedono che la diga del Furlo venga svuotata, ma la richiesta è stata respinta. Si cercano ora i mezzi per poter effettuare comunque le ricerche nel lago. Lanciato poi un appello per il giovane Fernando. Sua madre chiede aiuto dal Brasile. Il motivo? Il 3 novembre era a Palermo.