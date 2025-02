Fonte: IPA Fabio Fazio

Il 23 febbraio 2025 è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa con la conduzione di Fabio Fazio. Il giornalista ha intervistato diversi ospiti reduci dell’ultimo Festival di Sanremo e non sono mancati i siparietti ironici e divertenti.

Giorgia ironica. Voto: 8

Dopo lo spazio dedicato all’attualità, ad aprire il blocco sull’intrattenimento dell’ultima puntata di Che tempo che fa è stata Giorgia, che si è piazzata sesta al Festival di Sanremo 2025. La cantante si è esibita sulle note del suo ultimo successo, facendo andare in visibilio il pubblico in studio e lo stesso conduttore televisivo: “Tu hai la stessa voce di 40 anni fa”.

L’artista, però, ha voluto impostare la sua intervista sull’ironia, glissando sui tanti complimenti ricevuti: “Magari, dove si firma?”. Infatti quando Fabio Fazio ha ricordato che quella del 2025 era la sua sesta volta a Sanremo, Giorgia ha semplicemente replicato: “Una matta”. Facendosi più seria la cantante ha svelato perché si è commossa nella puntata finale della kermesse musicale: “La gente si è alzata in piedi, hanno cominciato a dire delle cose. Comunque sono 30 anni. Mi ha commosso quella dimostrazione d’affetto potente. Andare a Sanremo dopo 30 anni significava un pochino rimettere in gioco tutto e anche un punto… Ha dato un po’ il senso a tutto quanto”.

Ma Giorgia non ha perso tempo ed è tornata subito all’ironia: “Ero anche un attimo esaurita dopo una settimana”. La cantante ha voluto commentare anche il duetto con Annalisa Scarrone: “Annalisa è stata stupenda. Comunque avere qualcuno su quel palco che ti supporta, oltre che con la bravura con l’umanità, è importantissimo”.

La cantante ha spiegato che per cantare la sua La Cura per me si è dovuta mettere in gioco con la scrittura moderna e che si è confrontata diverse volte con Blanco, uno degli autori del pezzo. Non sono mancati i siparietti con Fabio Fazio sul figlio Samuel e il suo modo di parlare moderno con parole come chill e cringe e sul fatto che la cantante, prima di andare a dormire, guarda sempre le televendite in tv.

Un’intervista godibilissima ma per una volta Giorgia poteva stupire i telespettatori e lasciare il suo stile total black. Si ferma, quindi, a otto.

Cristiano Malgioglio diva. Voto: 10

Subito dopo Giorgia, Fabio Fazio ha accolto in studio Cristiano Malgioglio che ha subito fatto vedere tutto il suo essere diva, prendendosi la scena: “Io canto come cinquant’anni fa”. Il cantante ha ironizzato sui suoi sbagli di pronuncia al Festival di Sanremo e sul fatto che ci siano dieci autori per una sola canzone.

Dopo diversi improbabili aneddoti su varie star hollywoodiane, come Ursula Andress a Zagarolo, Cristiano Malgioglio ha nuovamente mostrato il suo essere una vera diva nel momento in cui ha dovuto lasciare lo studio televisivo: “Così mi mandi, dopo anni e anni?”. Quando Fabio Fazio gli ha chiesto di tornare lui non ha accettato né rifiutato come solo una vera star sa fare: “Se non sono a Sidney”.

Fabio Fazio tagliente ironia. Voto: 10

Siamo abituati a un Fabio Fazio piuttosto serioso con i suoi ospiti ma, quando l’occasione chiama, anche lui sa essere ironico e divertirsi. Così è successo nell’episodio del 23 febbraio 2025 di Che tempo che fa, durante l’intervista al Mago Forrest, che ha candidamente ammesso di aver trasmesso del materiale Rai a Mac Ronay, un prestigiatore francese.

Il giornalista ha subito freddato il suo ospite: “Sai che è un reato pazzesco?”, continuando a rincarare la dose affermando che si tratta di un reato che non va in prescrizione. Sempre il Mago Forrest ha sbagliato la promozione del suo prossimo impegno televisivo e ha subito la presa in giro del conduttore, che ha dovuto ripetere la pubblicità: “Il suo conduttore con lo sapeva”.