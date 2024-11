Anticipazioni Chi l’ha visto? del 20 novembre: i casi di Riccardo Branchini e Chiara Balistreri

Fonte: IPA

Torna questa sera in diretta su Rai3 Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che ogni settimana racconta le vicende di persone che sono scomparse, spesso in circostanze misteriose o drammatiche, lasciando con il fiato sospeso tutti coloro che li conoscevano ma anche il pubblico che aspetta di conoscere la verità.

Questa sera, per la puntata del 20 novembre, la Sciarelli affronterà i casi di alcuni giovani, tornando su uno in particolare, quello di Riccardo Branchini, che ancora è avvolto nel mistero e in mille domande senza risposta. Ma ci sarà spazio anche per la triste vicenda di Chiara Balistreri, con degli aggiornamenti importanti riguardanti l’ex fidanzato, e per una vicenda inquietante e piena di interrogativi come quella di una giovane scomparsa che ha lasciato alla madre una lettera dai risvolti angoscianti.

Riccardo Branchini: il 19enne scomparso e quella misteriosa lettera ritrovata

Una delle vicende di cui parlerà stasera Federica Sciarelli nella nuova puntata di Chi l’ha visto? è quella di Riccardo Branchini: la conduttrice tornerà infatti sul caso del giovane di 19 anni scomparso lo scorso 12 ottobre perché ci sono ulteriori risvolti, ma anche tanti interrogativi ai quali sembra difficile trovare una risposta.

Le ricerche del giovane, scomparso ormai da più di un mese, erano scattate subito dopo che la sua auto era stata ritrovata vicino alla diga: la procura aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ma la vicenda è ancora avvolta nel mistero e sembra essere ancora più complessa ed intricata di quello che sembra, per cui non viene scartata nessuna ipotesi.

Nell’auto di Riccardo infatti, oltre ai suoi effetti personali come cellulare e portafoglio, c’erano anche i suoi abiti e, soprattutto, una lettera con una frase davvero inquietante: “Con o senza Riccardo”.

Questa potrebbe portare ad una nuova pista di indagini e far comprendere meglio cosa si celasse all'interno dell'animo in tumulto di Riccardo. Per parlare di lui e del suo caso, saranno presenti in studio la mamma e la nonna, pronte a raccontare ulteriori dettagli e lanciare un nuovo appello a chi dovesse sapere qualcosa di più.

onte a raccontare ulteriori dettagli e lanciare un nuovo appello a chi dovesse sapere qualcosa di più.

Chiara Balistreri: arrestato il suo ex in Romania. La giustizia è più vicina

Un’altra vicenda di cui parlerà Federica Sciarelli questa sera a Chi l’ha visto? è quella della giovane Chiara Balistreri, una ragazza che è stata vittima di gravi lesioni e violenze da parte dell’ex fidanzato Gabriel Constantin. L’uomo, che era stato arrestato per i reati di cui era stato giudicato colpevole, era evaso dal carcere scomparendo dalla circolazione, ma la collaborazione tra la polizia italiana e quella rumena lo aveva scovato a Craiova, riportandolo in carcere. Chiara aveva denunciato Gabriel per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi e, con il suo coraggio, aveva probabilmente evitato il peggio, ovvero di diventare l’ennesima vittima di femminicidio. Ora la giustizia farà il suo corso e Chiara potrà essere di esempio ad altre donne vittime di abusi e violenze, spronandole a denunciare.

Infine, nella puntata del 20 novembre di Chi l’ha visto? verrà affrontato un caso ancora completamente avvolto nel mistero e tutto da districare: quello di una giovane che avrebbe lasciato un’inquietante lettera indirizzata alla madre prima di sparire nel nulla.

Nella lettera si legge: “Presto accadranno cose molto brutte, molte persone moriranno e perderanno tutto”. La giovane avrebbe utilizzato il bancomat a Palermo, ma di lei non ci sarebbero altre tracce. Come sempre Federica Sciarelli sarà in studio per parlare di questi e molti altri casi da risolvere, pronta ad accogliere testimonianze e segnalazioni.

La puntata andrà in onda in diretta su Rai 3 dalle 21.20, ma sarà disponibile in streaming e on demand su RaiPlay per dare la possibilità a tutti di seguire, o recuperare anche dopo la diretta, le vicende del giorno.