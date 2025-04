Anticipazioni Chi l’ha visto del 16 aprile, nuovi dubbi sul caso Resinovich

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Torna con un nuovo appuntamento Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa, di settimana in settimana, di casi di persone scomparse o in difficoltà. Nella nuova puntata, in onda mercoledì 16 aprile come di consueto in prima serata su Rai3, si parlerà ancora del caso di Liliana Resinovich, sul quale sono emerse delle novità. Dopo tre anni è stato indagato il marito Sebastiano Visintin e in studio sarà presente anche il fratello della donna, da sempre convinto che la morte di Liliana non sia dovuta a un suicidio.

Spazio poi sarà dato a una nuova testimonianza legata al caso dello studente Andrea Prospero, morto a Perugia per aver ingerito un mix letale di ossicodone e sedativi. Come sempre, non mancherà spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto?, le novità sul caso di Liliana Resinovich

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? e Federica Sciarelli, che tornerà a parlare su uno dei casi più discusso degli ultimi anni. Ci riferiamo alla morte di Liliana Resinovich: dopo tre anni, è stato indagato per omicidio volontario il marito, Sebastiano Visintin, che continua a proclamarsi innocente. In studio in onda mercoledì 16 aprile alle 21.20 su Rai 3, interverrà in diretta il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, che fin dal primo momento si è detto convinto della necessità di indagare su un possibile omicidio, certo che le intenzioni della sorella non sono mai state quelle di togliersi la vita.

Oltre 700 gli arnesi sequestrati, insieme con anche un maglione, e su quello – secondo indiscrezioni stampa – sembra che gli investigatori abbiano concentrata la loro attenzione, dei guanti e poi c’è anche il video della GoPro che lui stesso aveva consegnato agli inquirenti il giorno della scomparsa di Liliana Resinovich, nella giornata del 14 dicembre 2021. Ma Sebastiano Visintin si dice sereno e tranquillo.

Gli altri casi del 16 aprile

Continua, poi, l’inchiesta di Chi l’ha visto? su Andrea Prospero, il giovane studente di informatica trovato morto a Perugia in un B&B il 29 gennaio per aver ingerito un mix letale di ossicodone e sedativi. Dopo la sua tragica dipartita, il mistero è aumentato con la diffusione in rete di false prescrizioni . Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare la testimonianza di un giovane, che aveva iniziato ad assumere ossicodone come antidolorifico dopo un incidente stradale, diventandone però dipendente in pochissimo tempo, cadendo in un baratro dal quale è risalito con molta fatica.

Spazio poi alla storia di un altro giovane, Riccardo Branchini, ventenne che ha lasciato la sua auto vicino alla diga del Furlo ed è scomparso. Stava facendo uno stage di informatica e ora i familiari si chiedono: è stato attirato da qualcuno nel web? Potrebbe essersi allontanato per paura di qualcosa o di qualcuno? La mamma si appella anche agli utenti dei social per far girare l’appello all’estero.

Quando e dove va in onda

L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 16 aprile, in diretta su Rai 3, con Federica Sciarelli. Chi non può seguire la puntata può sempre recuperarla sulla piattaforma di streaming di RaiPlay, in cui sarà disponibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.