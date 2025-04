Anticipazioni Chi l’ha visto? del 9 aprile, ancora dubbi su Andrea Prospero e Pierina Paganelli

Fonte: IPA Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto?

Nuovo mercoledì, nuova puntata di Chi l’ha visto? in onda il 9 aprile, come sempre, in prima serata su Rai3. Federica Sciarelli è pronta a tornare sul caso di Andrea Prospero, il ragazzo presumibilmente indotto al suicidio su cui ancora si indaga, tra nuovi colpi di scena e “personaggi” discutibili. Spazio ancora alla tragica vicenda di Pierina Paganelli, assassinata nell’ottobre 2023, e al caso di Gianpaolo Filippini, uomo scomparso ormai quasi da un mese da Abbiategrasso.

Il caso di Andrea Prospero e la pista ossicodone

La nuova puntata di Chi l’ha visto? torna sul caso di Andrea Prospero, il giovane studente di informatica trovato senza vita lo scorso 29 gennaio a Perugia. Una morte che ha scosso la città e non solo, sulla quale continua ad aleggiare il mistero, specialmente dopo l’insorgere del presunto legame con la diffusione in rete di alcune ricette contraffatte. Se dapprima si è parlato di tale “Chef”, Federica Sciarelli pone l’attenzione su un altro “personaggio” legato alla vicenda che a un mese dalla morte di Prospero ha scritto in rete: “Cerco gruppi dove posso piazzare ossicodone in grandi quantità”. L’ossicodone, proprio quello che potrebbe avere ucciso Andrea. Un farmaco pericoloso che, nonostante le normative in materia di sicurezza e salute pubblica, può essere facilmente reperito online, come testimonia una madre che ha perso il proprio figlio proprio a causa dello stesso.

Dubbi irrisolti sull’omicidio di Pierina Paganelli

Nuovi aggiornamenti arrivano anche in merito a un altro caso molto sentito dal pubblico di Chi l’ha visto?, quello di Pierina Paganelli. La donna è stata assassinata nell’ottobre 2023 a Rimini, ma continuano a restare irrisolti molti dubbi. Secondo il perito della Procura, nell’audio registrato durante l’omicidio si sentirebbero non una ma due voci, una maschile e una femminile, compatibili presumibilmente con quelle di Louis Dassilva e Manuela Bianchi. La difesa dei due sospettati continua a sostenere che sia impossibile affermare con certezza l’appartenenza delle voci. E allora chi ha ucciso Pierina?

Paolo Filippini scomparso da quasi un mese

In ultimo, ma non per importanza, Chi l’ha visto? torna ad affrontare una scomparsa. Paolo Filippini si è come dissolto nel nulla ormai 23 giorni fa e in quasi un mese sono più gli interrogativi senza risposta che le certezze. Al momento le uniche tracce a disposizione degli inquirenti sono la bicicletta e il cappellino ritrovati lungo il fiume a Turbigo, a circa 30 chilometri di distanza dalla sua abitazione, località nella quale – secondo le sorelle – Filippini non avrebbe mai saputo orientarsi. C’è un’altra incongruenza in tutta questa storia: se è vero che quel giorno l’uomo ha riferito al lavoro di stare male, come avrebbe potuto pedalare così a lungo senza conseguenze? Aleggia il sospetto che qualcuno abbia potuto indossare il sopracitato cappellino per fingersi Filippini, con l’intenzione di mascherarne una scomparsa che sarebbe stata voluta.

Quando va in onda Chi l’ha visto?

Questo e altro nella nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 9 aprile come sempre su Rai3 a partire dalle 21:20. La puntata è disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand.