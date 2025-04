Anticipazioni Chi l’ha visto? del 2 aprile, l’enigmatica morte di Andrea Prospero

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto?, pronta a far luce sui lati oscuri scomparse e vicende irrisolte. La puntata del 2 aprile si preannuncia ricca di colpi di scena e nuovi interrogativi, con aggiornamenti su alcuni dei casi che in questi mesi hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso. Tra questi l’enigmatica morte di Andrea Prospero e l’omicidio di Pierina Paganelli.

Il mistero della morte di Andrea Prospero

Al centro della puntata in onda il 2 aprile, l’enigma della morte di Andrea Prospero, il giovane studente di informatica trovato senza vita a Perugia. In particolare si parla di un dettaglio inquietante: una ricetta medica falsa, spedita dopo la morte del ragazzo. Questo elemento apre scenari inquietanti, suggerendo un possibile coinvolgimento in un traffico illecito di farmaci destinati a pazienti terminali. Chi l’ha visto? dà voce ai medici a proposito dell’uso fraudolento dei loro dati, cercando di ricostruire i confini ancora sbiaditi della morte del giovane Andrea. Intanto il 18enne romano accusato di istigazione e aiuto al suicidio, dopo il ritrovamento di alcune agghiaccianti chat, ha rinunciato al riesame contro la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La scomparsa di Gianpaolo Filippini

Federica Sciarelli torna anche sulla scomparsa di Gianpaolo Filippini, 57enne svanito nel nulla lo scorso 17 marzo ad Abbiategrasso. Il ritrovamento della sua bicicletta, del cappellino e degli occhiali vicino al canale a Turbigo ha gettato un’ombra di mistero sulla vicenda. Chi l’ha visto? indaga sulle dinamiche familiari, con un focus particolare sulle presunte tensioni con il fratello gemello Gianluca che, secondo alcune testimonianze, aveva programmato un incontro col notaio per la liquidazione della quota di casa al quale Gianpaolo non si è mai presentato. Tensioni che sarebbero ulteriormente cresciute per le continue e insistenti richieste di denaro da parte di Gianluca, come confermato dalla sorella Fiorella.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Torna a tenere banco l’omicidio di Pierina Paganelli, caso che ha scosso Rimini ma anche il resto d’Italia. Chi l’ha visto? torna ad analizzare le dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora della vittima, cercando di far luce sulle contraddizioni e i punti oscuri di questo racconto. Anche qui, si punta l’attenzione sulle dinamiche familiari, provando a raccogliere nuovi elementi che possano far luce sugli ultimi incerti giorni di Pierina.

Mara Favro, ancora troppe domande senza risposta

Dopo il ritrovamento dei resti nei boschi di Gravere, in Val di Susa, restano ancora troppe le domande senza risposta a proposito di Mara Favro. Una morte brutale, secondo i primi accertamenti, causata da numerose coltellate inferte alle spalle. Un omicidio vigliacco, aggravato dall’occultamento del cadavere della donna che è rimasto nascosto per un lunghissimo anno. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto la notte della sua scomparsa, come non è chiara l’origine degli strani messaggi inviati dal suo cellulare fino alle prime ore del mattino: è stata la stessa Mara a inviarli o qualcuno lo ha fatto fingendosi lei, dopo averla uccisa?