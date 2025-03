Fonte: IPA Federica Sciarelli

Nel nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, in onda questa sera in diretta con Federica Sciarelli, il caso di Andrea Prospero torna al centro dell’attenzione. Il giovane studente di informatica, trovato morto a Perugia, era finito in una rete oscura, dove farmaci e sostanze pericolose circolano illegalmente grazie a ricette falsificate. Ma cosa succederà nel corso della puntata? Tutte le anticipazioni.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 26 marzo

La redazione del programma di Federica Sciarelli ha ottenuto una di queste ricette contraffatte, che i giovani utilizzano per acquistare farmaci al fine di stordirsi, drogarsi o, in alcuni casi estremi, togliersi la vita. Il documento riporta il nome della regione, in questo caso l’Abruzzo, e quello della dottoressa che avrebbe prescritto il farmaco. Ma contattata da Chi l’ha visto?, la dottoressa ha smentito ogni coinvolgimento, dichiarando di essere in pensione da un anno e di non avere mai emesso una ricetta simile. Questo dimostra quindi che i suoi dati sono stati rubati e utilizzati per creare documenti apparentemente originali, ma in realtà completamente falsificati.

Dietro questo traffico illecito si cela un individuo noto in rete come Chef, lo stesso che in passato ha venduto ricette di sedativi ad Andrea Prospero. La Procura continua a indagare per smantellare questa rete pericolosa e capire se altri giovani siano a rischio. Come è stato possibile ottenere così facilmente una ricetta pericolosa? Quante persone erano presenti nelle chat in cui Andrea è morto in diretta e perché nessuno ha chiamato i soccorsi? Queste sono alcune delle domande su cui il programma cercherà di fare luce.

Gli altri casi

Ma non solo Andrea Prospero: la puntata di questa sera approfondirà anche la scomparsa di Paolo. A parlare sarà il fratello gemello Luca, che offrirà una nuova prospettiva sulla vicenda: “Ero io che volevo andare via di casa, non era lui che non voleva più abitare con me”. La loro convivenza era difficile, come sapevano amici e colleghi. E quando Paolo scompare, sono proprio questi ultimi i primi a preoccuparsi. Che cosa è successo davvero tra i due fratelli? Quali sono gli ultimi avvistamenti di Paolo? Il programma raccoglierà testimonianze e nuovi indizi per cercare di fare chiarezza.

E ancora il caso di una cantante di successo scomparsa dall’Olanda e ritrovata a vivere per strada ad Avellino. Cosa le è successo? Come ha fatto a finire in una città in cui non ha amici né contatti? La sua storia è avvolta nel mistero, e la redazione cercherà di capire cosa abbia determinato questo drammatico cambiamento di vita.

Infine, aggiornamenti sul caso di Pierina Paganelli. Dopo l’incidente probatorio, resta ancora un interrogativo aperto: chi ha trovato la donna nel vano del garage? Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti prima del ritrovamento, e il programma fornirà ulteriori dettagli sulla vicenda.

Come sempre, la trasmissione sarà anche un punto di riferimento per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Chi l’ha visto? continua a essere un baluardo per chi cerca verità e giustizia, dando speranza a chi è alla ricerca di un proprio caro scomparso e contribuendo a risolvere misteri che altrimenti rimarrebbero irrisolti.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda il 26 marzo dalle 21,20 su Rai3 con la conduzione di Federica Sciarelli. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale e sulla piattaforma digitale RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.