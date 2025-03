Anticipazioni Chi l’ha visto? del 12 marzo: il caso di Mara Favro

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Stasera 12 marzo Chi l’ha visto? torna con un nuovo appuntamento, come sempre condotto da Federica Sciarelli: in studio sono attesi diversi ospiti per affrontare alcuni dei casi di cronaca che al momento non sono stati risolti, come quello di Mara Favro, i cui resti sono stati trovati vicino al depuratore di Gravere. Si parla anche della morte di Liliana Resinovich e della nuova consulenza, oltre del caso di Pierina Paganelli. Nel corso della puntata non mancano gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto.

Chi l’ha visto?, i casi del 12 marzo 2025

Chi l’ha visto? torna in onda stasera 12 marzo 2025, a partire dalle ore 21,20 su Rai3, con una nuova puntata: Federica Sciarelli affronta i fatti di cronaca nera e di attualità con la sua consueta professionalità. Tra i casi, si torna a parlare della scomparsa di Mara Favro: i resti della 51enne sono stati ritrovati presso il depuratore di Gravere, proprio a pochi km dalla pizzeria di Luca Milione, ed è lui, al momento, l’indagato per l’omicidio, pur dichiarandosi innocente. Secondo la sua tesi, qualcuno vorrebbe incastrarlo. A Pomeriggio Cinque, ha dichiarato: “Non sento nulla perché sono innocente, non ho fatto niente e sono tranquillo. Non ho paura e non ho motivo di averne”. A Chi l’ha visto? di stasera è ospite Fabrizio Pace, consulente della famiglia e presidente di “Penelope Piemonte”. Oggi 12 marzo a Torino è stata fatta l’autopsia sui resti della donna.

Si affronta anche un altro caso al centro della cronaca da tempo, quello della morte di Liliana Resinovich. Sulla base della nuova consulenza, la Resinovich è stata uccisa il giorno stesso in cui è scomparsa, probabilmente al mattino: il suo corpo è rimasto lì fino a quando non è stato ritrovato. Sono ancora troppi, tuttavia, gli interrogativi in merito a quel 14 dicembre: in studio nella puntata di stasera di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli ne parla con il fratello Sergio e la cugina Silvia Radin.

Il caso di Pierina Paganelli

Chi l’ha visto? torna anche con gli aggiornamenti in merito alla vicenda di Pierina Paganelli: la sua morte ad oggi rimane un vero e proprio enigma. Le indagini stanno continuando: tra gli indagati c’è anche Manuela Bianchi, la nuora. Quest’ultima ha riferito che, nel giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli, Louis Dassilva la stava aspettando. Ed è stato lui a dirle come comportarsi e soprattutto come dare l’allarme: è questo il motivo per cui è indagata per favoreggiamento. Ma ci sono ancora troppi misteri e punti oscuri. Potrebbe esserci anche un collegamento tra la morte di Pierina e l’incidente che aveva avuto il figlio cinque mesi prima? Il figlio Giuliano era stato investito mentre si recava al lavoro in bici ed era rimasto in coma per mesi.

Nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto? non mancano inoltre, come di consueto nel format del programma, gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto che arrivano alla redazione. La nuova puntata va in onda stasera 12 marzo a partire dalle 21,20 su Rai3; è visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.