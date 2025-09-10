Anticipazioni Chi l’ha visto? del 10 settembre, gli aggiornamenti sul caso Liliana Resinovich

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Federica Sciarelli torna con "Chi l'ha visto?"

Stasera, mercoledì 10 settembre, Federica Sciarelli inaugura una nuova stagione di Chi l’ha visto?. La giornalista torna in onda per seguire da vicino indagini ancora aperte, segnalazioni dei telespettatori e casi irrisolti, cercando di fare chiarezza su storie complesse e misteri ancora avvolti nell’incertezza.

In questa puntata, l’attenzione è rivolta ad alcuni dei casi più discussi: il giallo della donna di Chivasso e le ultime novità sul caso di Liliana Resinovich, con approfondimenti, testimonianze e aggiornamenti che potrebbero portare nuove luci su situazioni finora rimaste nell’ombra.

Anticipazioni “Chi l’ha visto?”, si torna sul caso Resinovich

Tutto pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che mira a comprendere meglio i dettagli e le dinamiche di storie di cronaca nera (e non solo) ancora irrisolte.

Tra i temi al centro della puntata, torna sotto i riflettori il caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Una vicenda ancora avvolta nel mistero, che negli ultimi giorni ha registrato alcuni sviluppi significativi.

In particolare, l’attenzione si concentra sulla GoPro di Sebastiano Visintin, marito di Liliana. La fotocamera era stata utilizzata dall’uomo proprio il giorno della scomparsa della donna e le registrazioni al suo interno avrebbero potuto fornire elementi decisivi per le indagini.

Quel materiale, però, sembra essere scomparso: la fotocamera sarebbe stata formattata lo stesso giorno in cui il gip ha disposto nuove indagini sul caso, sollevando ulteriori interrogativi e nuovi dubbi su quanto accaduto.

“Chi l’ha visto?”, gli altri casi del 10 settembre

La puntata di questa sera dedica spazio anche ad altre vicende di grande interesse. Tra queste, spicca il mistero della donna di Chivasso, venuta a mancare in ospedale e ancora senza riconoscimento ufficiale: la Procura, tramite i carabinieri, ha lanciato un appello per identificarla, poiché aveva fornito più nomi falsi, complicando ulteriormente le indagini. Ma per quale motivo ha scelto di creare tante versioni di se stessa? E chi è davvero?

Non mancheranno poi aggiornamenti su tutte le scomparse avvenute durante l’estate. Tra i casi più inquietanti, quello di un uomo che ha perso ogni contatto dopo aver conosciuto una giovane donna, presentatasi come francese residente a Firenze: il loro incontro, purtroppo, potrebbe essersi rivelato una trappola.

Come sempre, Chi l’ha visto? darà spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di chi si trova in difficoltà, cercando di fare luce su storie spesso dimenticate e offrendo un supporto concreto a chi ne ha bisogno.

Dove e quando vedere “Chi l’ha visto?”

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è fissato per stasera, mercoledì 10 settembre 2025, come sempre in prima serata su Ra3. Federica Sciarelli ci guiderà in diretta a partire dalle 21.20, tra testimonianze inedite, appelli e nuovi dettagli su casi ancora aperti.

Per chi preferisse seguirlo in streaming, la puntata è disponibile anche su RaiPlay: basterà collegarsi al sito o all’app ufficiale per seguirla in diretta o recuperarla in qualsiasi momento. Un servizio utile per chi non vuole perdersi neanche un minuto del programma che, da anni, rappresenta un punto di riferimento.