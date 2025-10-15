Anticipazioni Chi l’ha visto? del 15 ottobre: riaperto il caso Manuela Murgia

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di "Chi l'ha visto?"

Stasera, mercoledì 15 ottobre, Federica Sciarelli torna con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. La giornalista, come sempre, segue da vicino indagini ancora aperte, segnalazioni dei telespettatori e casi irrisolti, con l’obiettivo di fare chiarezza su storie complesse e misteri che restano avvolti nell’incertezza.

In questa puntata, l’attenzione si concentra su due vicende delicate e molto diverse tra loro: quella di Manuela Murgia e quella di Giovanni Cuvello.

Anticipazioni “Chi l’ha visto?”, il caso di Manuela Murgia

Manuela Murgia aveva solo 16 anni quando, il 5 febbraio 1995, fu trovata senza vita all’interno del canyon artificiale di Tuvixeddu, a Cagliari. Le indagini inizialmente portarono a considerare la morte come suicidio: il fascicolo venne infatti archiviato per ben due volte.

Oggi, la Procura di Cagliari riapre il caso, indagando l’ex fidanzato per omicidio volontario. A Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli mostra agli spettatori documenti e testimonianze inedite che cercano di fare luce su ciò che è realmente accaduto quel giorno.

In studio, anche la testimonianza delle sorelle di Manuela, che condividono il dolore per una vicenda che resta ancora oggi avvolta nell’incertezza. Il programma prova a ricostruire i momenti che hanno preceduto la sua scomparsa: chi era con Manuela al canyon e cosa accadde quel pomeriggio sono domande a cui la famiglia e le autorità cercano ancora risposte.

“Chi l’ha visto?”, gli altri casi del 15 ottobre

Oltre al caso di Manuela Murgia, la puntata di stasera di Chi l’ha visto? si concentra su altre storie che continuano a interrogare l’opinione pubblica.

Si parte dalla scomparsa di Giovanni Cuvello: il 73enne si era recato 30 settembre all’ospedale di Palermo, per poi sparire. I familiari avevano sporto denuncia e lanciato appelli al programma per ritrovarlo ma, dopo dieci giorni, Giovanni viene trovato morto all’interno dell’ospedale dove si era presentato: non si era mai allontanato dalla struttura.

In diretta, i familiari chiedono di sapere cosa sia successo e cercano risposte a un mistero che solleva ancora molte domande.

La puntata affronta poi la storia del quattordicenne di Latina che si è tolto la vita a causa del bullismo. A raccontare la vicenda è il fratello maggiore del ragazzo, che condivide un’esperienza personale: “Erano anni diversi, altri studenti, ma quand’ero piccolo hanno bullizzato anche me.”

Il suo racconto mette in luce l’impatto duraturo del bullismo sulle famiglie e sulle vittime, e dà voce a chi cerca di affrontare un dolore che spesso resta nascosto.

Dove e quando vedere “Chi l’ha visto?”

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è fissato per stasera, mercoledì 15 ottobre 2025, alle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli guida la puntata in diretta, tra testimonianze inedite, appelli e nuovi dettagli su casi ancora aperti, offrendo al pubblico una serata dedicata a storie che continuano a lasciare interrogativi e che meritano di essere risolte.

Chi preferisce seguire la trasmissione in streaming può farlo su RaiPlay, sia in diretta che on demand, collegandosi al sito o all’app ufficiale. In questo modo, è possibile non perdersi neanche un minuto del programma, da anni punto di riferimento per chi cerca la verità e vuole restare aggiornato.