Fonte: Ansa Federica Sciarelli

Il 26 marzo 2025 è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, e Federica Sciarelli è tornata sui casi di cronaca irrisolti, avvolti ancora, nonostante le indagini e l’impegno sempre proficuo della trasmissione, da troppi misteri.

Il Caso di Andrea Prospero

“Studiando come sono andate le cose, Andrea scrive alla sorella alle 12.32 un messaggio: 6 minuti prima sta scrivendo con Valemno, gli sta chiedendo un incoraggiamento (per compiere il gesto, n.d.r.). Poi scrive alla sorella con la quale si mette d’accordo per andare a pranzo. Sono le 12.49 quando Valemno gli chiede se ha preso le pasticche. E poi dal cellulare si vedono le spunte fino a un certo punto: Andrea è morto”.

Il Caso di Andrea Prospero è uno dei più discussi e dolorosi delle ultime settimane. Da tempo Chi l’ha visto? e Federica Sciarelli si occupano del caso, scoprendo delle cose importanti, tra cui una ricetta falsa con dati rubati, e una dottoressa che non c’entra nulla (è in pensione). Chi l’ha visto? si è concentrato inoltre sulle ricette che vengono prescritte a questi ragazzi. “Le ricette che girano su Telegram vengono da un profilo che si fa chiamare Chef”.

Il 18enne, Emiliano Volpe, è agli arresti domiciliari per istigazione al suicidio. Di fronte al giudice, si è avvalso della facoltà di non rispondere: “I genitori si uniscono al dolore della famiglia Prospero per quello che è successo”, ha detto il legale della famiglia alla trasmissione. “Noi non abbiamo ricevuto nessuna scusa, nessun contatto con i familiari di quel ragazzo”, la replica del papà di Andrea, disperato, non sa darsi pace: “Non ritengo giusto il modo di agire”. Ma nessuno parla, nessuno si fa avanti per aiutare i genitori a fare chiarezza, a fare luce su una vicenda che tocca tutti noi. Tocca i nostri figli.

Il Caso di Pierina Paganelli

In studio, per parlare di Pierina Paganelli, c’è la genetista Marina Baldi. Il 26 marzo si è tenuto l’incidente probatorio, ma gli avvocati, ai microfoni di Chi l’ha visto?, sono stati per il momento molto vaghi e non hanno risposto alle domande, poiché non hanno ancora finito e il 27 marzo riprenderanno. Abbiamo visto nel corso della puntata lo spezzone di un video in sala d’aspetto in cui Manuela Bianchi parla con il fratello Loris; in seguito, Bianchi ha cambiato la versione (ma non Louis Dassilva, che ha sostenuto di nuovo la sua versione).

“Lei ha detto quelle cose per incastrarmi, ha voluto incastrarmi, ma non so per quale motivo”, ribatte Dassilva. I figli di Pierina Bianchi vogliono la verità, ma credono a Manuela. Bianchi ha acconsentito al confronto, immediatamente e con entusiasmo, mentre Dassilva si è rifiutato. Quest’ultimo ha inoltre commissionato dei riti voodoo contro polizia e pm. Una spettatrice del programma ha notato anche una incongruenza sulla telefonata della Bianchi al 118, in cui dice di aver riconosciuto sua suocera, ovvero Pierina, ma qualcosa non torna: “Mentre lei sta riparlando con l’operatore, quindi dovrebbe essere uscita dal vano, conferma che si tratta della suocera”. Si sente al telefono, con tono alto e voce tremante: “Mi sono accorta che è mia suocera”. Sembra, in effetti, che si sia accorta in quel momento, ma aveva detto di avere difficoltà a dialogare al telefono nel vano per scarsa connessione: “Sono tutte suggestioni”, conclude la Sciarelli.