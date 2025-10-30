Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera: le parole di Piera Maggio per Denise Pipitone

Nella puntata del 29 ottobre di "Chi l'ha visto?", Federica Sciarelli è tornata sul caso Andrea Prospero e ha accolto in studio i genitori di Denise Pipitone

IPA Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone

Mercoledì 29 ottobre Federica Sciarelli è tornata in onda con una nuova puntata di Chi l’ha visto?, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Rai 3.

Come sempre, la trasmissione ha acceso i riflettori su storie complesse e ancora senza risposte: sparizioni improvvise, interrogativi mai chiariti e nuove piste che riaprono casi che sembravano chiusi. Tra i racconti più intensi della serata, quello della sparizione di Denise Pipitone. Ecco cosa è successo.

Piera Maggio e Pietro Pulizzi, la speranza di rivedere Denise Pipitone

Sono passati più di vent’anni da quel 2004, eppure la speranza non si è mai spenta. Piera Maggio continua a cercare la sua Denise, sostenuta dall’affetto di chi non ha mai smesso di credere che un giorno la verità possa arrivare.

Durante la trasmissione, Federica Sciarelli ha accolto in studio lei e Pietro Pulizzi: una coppia da sempre legata al programma e alla conduttrice, che nel tempo hanno condiviso battaglie e impegno per non smettere mai di cercare Denise.

Negli anni non sono mancate le segnalazioni da parte di persone che hanno creduto di riconoscere Denise in ragazze con tratti somatici simili, avvistate in Italia e all’estero. Ogni volta la famiglia ha affrontato con coraggio l’altalena di speranza e delusione, ma finora nessuna di queste piste ha portato a un ritrovamento.

Nel corso della puntata è stata mostrata una nuova locandina che raffigura come potrebbe apparire Denise oggi, a 25 anni: un volto ricostruito grazie a un’elaborazione al computer realizzata da un’esperta americana. L’immagine nasce dall’incrocio dei tratti della bambina con quelli della sua famiglia, per provare a restituire un’idea di come il tempo avrebbe potuto trasformarla.

Piera ha ribadito il senso della sua battaglia: “Fino a prova contraria, io mia figlia la cerco viva. Le paure sono tante, ma è la forte speranza che ci fa andare avanti”.

Il possibile ritrovamento di Palma

In apertura di puntata è stata affrontata anche la storia di Palma, la donna di 45 anni scomparsa da Barletta. La sua famiglia, disperata, si è rivolta alla trasmissione per chiedere aiuto. Le ultime tracce la portavano a Roma, ma ciò che ha destato maggiore preoccupazione è che, da aprile, non risulta più alcun movimento sul suo conto corrente.

Palma percepisce una pensione di invalidità che le consente di mantenersi e, secondo quanto emerso, aveva intrapreso un percorso personale di fede che l’aveva spinta ad allontanarsi volontariamente. La sua scomparsa, però, è stata considerata più grave proprio da quando non sono più stati registrati prelievi di denaro.

Dopo diverse segnalazioni, Federica Sciarelli ha annunciato in diretta che forse Palma è stata rintracciata a Roma: “Pensiamo di averla trovata. L’abbiamo avvicinata anche con l’aiuto di una telespettatrice. Le abbiamo parlato, è stata molto gentile. Dice però di chiamarsi Beatrice. Si è guardata nelle foto e sostiene di non essere lei” ha spiegato l’inviata.

La donna individuata vive per strada, dormendo in una nicchia di un negozio, ma viene aiutata dai commercianti e dagli abitanti della zona. Ha raccontato che quella è la vita che ha scelto.

Il caso di Andrea Prospero

Un altro momento intenso della puntata è stato quello dedicato ad Andrea Prospero, il giovane che si è tolto la vita in chat con un coetaneo. Una vicenda che continua a far discutere anche nelle aule di tribunale: il ragazzo coinvolto nella conversazione, accusato di istigazione al suicidio, ha chiesto il patteggiamento, ma la richiesta è stata respinta. Al momento resta ai domiciliari.

In studio erano presenti i familiari di Andrea, accompagnati dal loro avvocato, per ribadire la richiesta di giustizia e raccontare ancora una volta il dolore che stanno vivendo.

Durante la puntata sono state riportate anche alcune dichiarazioni. Emiliano Volpe, che ha detto di essere stato molto vicino ad Andrea, ha commentato così: “Sono addolorato. Era un mio grande amico, passavamo tempo assieme in chat, era il mio migliore amico. Anche io sto soffrendo”.

Parole che però non hanno convinto la famiglia di Andrea. Il padre ha spiegato di aver avuto “un’impressione pessima”, chiedendosi come potesse definirsi amico di suo figlio. Anche i fratelli hanno raccontato di non aver mai sentito Andrea parlare di questo ragazzo. Dichiarazioni che, per la famiglia, sembrano piuttosto legate alla volontà di sostenere la richiesta di patteggiamento.

