Anticipazioni Chi l’ha visto? dell’11 giugno, ancora dubbi sul delitto di Garlasco

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Stasera, 11 giugno, Rai 3 dedica spazio a un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma con cui Federica Sciarelli punta a discutere, analizzare e comprendere dinamiche e risvolti di casi di cronaca ancora irrisolti.

Una puntata che torna su una delle vicende più discusse degli ultimi giorni: il delitto di Garlasco, omicidio ai danni di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 che, a distanza di 18 anni, è ancora circondato da notevoli dubbi.

Tra gli altri casi della serata, poi, quello relativo al ritrovamento dei due corpi a Villa Pamphili, noto parco di Roma, e la scomparsa di Clara Rossignoli. Ecco cosa vedremo.

Anticipazioni “Chi l’ha visto?”, si torna sul caso Garlasco

Sono passati 18 anni da quel 13 agosto 2007 quando, nel comune di Garlasco, si è consumato l’omicidio della giovane Chiara Poggi. Un delitto che ha scosso l’opinione pubblica fin dai primi passi di un’indagine divisiva, risultata inattenta e a tratti frettolosa. Dubbi, ombre e interrogativi che nelle ultime settimane hanno riacceso l’interesse e le perplessità rispetto alle dinamiche del fatto e alla reale colpevolezza di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima che da sempre di definisce non colpevole.

Ora, a entrare al centro della discussione spuntano nuove piste e, ovviamente, nuovi nomi. Le indagini riprendono, cercando di verificare non solo gli alibi delle persone che, al tempo, frequentavano casa Poggi: i Ris sono tornati alla villetta per una ricostruzione in 3D della scena del crimine.

Tra le persone all’attenzione degli addetti ai lavori e dell’opinione pubblica, Andrea Sempio: amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara, che secondo gli ultimi risvolti potrebbe essere coinvolto nel delitto. Il padre di Andrea Sempio, intervistato dall’inviato di Chi l’ha visto?, ribadisce: “Mio figlio era a casa con me”.

Questa sera, in diretta, Federica Sciarelli accoglie gli avvocati di Sempio per comprendere meglio i dettagli della sua posizione.

“Chi l’ha visto?”, gli altri casi della serata

Nel corso della puntata, poi, Federica Sciarelli si dedica a un altro caso difficile emerso negli ultimi giorni: il ritrovamento dei corpi di una bambina di pochi mesi e di una donna nel parco romano di Villa Pamphili. I dubbi restano ancora moltissimi: Come sono morte e perché? Gli inquirenti chiedono aiuto per riuscire a fare chiarezza sulle dinamiche e mostrano i tatuaggi della donna.

E poi Maria Denisa Paun, la giovane ritrovata morta in un canneto a Montecatini dopo essere scomparsa da un residence a Prato. Al momento, le indagini si concentrano sulla guardia giurata Vasile Frumuzache, l’uomo arrestato che ha confessato l’omicidio della donna. Gli inquirenti gli contestano un altro omicidio, quello di una donna scomparsa l’anno scorso. Ci sono altre vittime?

Infine, il caso di Clara Rossignoli, la 79enne scomparsa dal veronese: le indagini rispetto alle dinamiche della vicenda continuano e gli inquirenti annunciano di aver trovato diverse tracce biologiche da analizzare nel furgone di un amico della ex compagna del nipote che la sera della scomparsa era a casa della donna. L’uomo dice che quella sera ci fu un litigio, ma che non conosce dettagli rispetto alla scomparsa della donna.

“Chi l’ha visto?”, quando e dove vederlo

La puntata di Chi l’ha visto? va come di consueto in onda questa sera, mercoledì 11 giugno 2025, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. Per chi preferisce lo streaming, è disponibile in diretta e on demand sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da dispositivi mobili e desktop.