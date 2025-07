Anticipazioni Chi l’ha visto? del 9 luglio, lo speciale sul delitto di Villa Pamphili

IPA Federica Sciarelli

Martedì 9 luglio, Chi l’ha visto? torna con una puntata speciale incentrata su uno dei casi di cronaca che maggiormente hanno destato scalpore nelle ultime settimane. Al centro, lo speciale Villa Pamphili, un approfondimento dedicato a una delle vicende più scioccanti dei tempi recenti: l’omicidio di Anastasia e della piccola Andromeda, abbandonate nel cuore verde di Roma. Federica Sciarelli, come sempre, guida il racconto di una storia che ha lasciato l’Italia intera senza fiato. La trasmissione, da sempre punto di riferimento per chi non si arrende nella ricerca della verità, si conferma ancora una volta punto di riferimento nel dare voce a chi non può più parlare e di accogliere il dolore di chi resta.

Chi l’ha visto?, i casi del 9 luglio

Roma, siamo a Villa Pamphili. Una madre si inginocchia sull’erba e lascia un peluche. È un gesto semplice, ma che oggi assume un significato particolare e straziante. È il modo con cui una nonna piange la nipotina e la figlia, uccise brutalmente lontano da casa. I genitori di Anastasia sono arrivati dalla Russia per vedere con i propri occhi il luogo dove si è consumato l’orrore. “Nostra figlia era laureata, aveva un ottimo lavoro a Mosca”, racconta con voce spezzata. “Poi, durante una vacanza a Malta, si è innamorata di Rexal. Non avevamo capito che era un mostro“.

A Chi l’ha visto?, in diretta, la loro testimonianza fa certamente riflettere. Un racconto, il loro, che in questo momento diventa necessario per squarciare il velo dell’indifferenza e riportare alla luce la realtà più dura ma che da tempo è sotto gli occhi di tutti: quella della violenza sommersa, delle scelte sbagliate che diventano trappole.

Gli altri casi

Un’altra storia e un altro dolore che Chi l’ha visto? non ha mai dimenticato. La villetta di Garlasco, quella di Via Pascoli, dove Chiara Poggi è stata trovata morta, torna al centro dell’attenzione grazie alla testimonianza del colonnello Gennaro Cassese, che ai tempi del terribile delitto si occupò delle indagini. Fu uno dei primi ad entrare nella casa. Davanti a lui, due sedie e un televisore acceso. Ma cosa c’era su quello schermo? Un programma, un videogioco o un indizio sfuggito? Il dettaglio, all’apparenza secondario a quei tempi, oggi potrebbe rivelarsi decisivo.

Da Legnago, invece, torna in diretta un altro mistero che inquieta profondamente. Parliamo della scomparsa di Clara Rossignoli, anziana e senza apparenti nemici. Eppure, il nipote e la sua ex compagna, Erica, sono ora indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Erica, però, si dice completamente estranea alla vicenda. A parlare è proprio lei, che racconta e spiega il suo punto di vista su quanto accaduto.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda il 9 luglio dalle 21,30 e in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale dedicato alla trasmissione che raccoglie i commenti degli utenti che seguono in diretta.