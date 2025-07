IPA Federica Sciarelli

Stasera mercoledì 2 luglio va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Alla conduzione troviamo Federica Sciarelli, pronta a dare voce a storie complesse e a casi ancora aperti. Tra testimonianze inedite e appelli accorati, si torna a parlare della morte di Anastasia, la giovane trovata senza vita a Villa Pamphili insieme alla figlia Andromeda. Al centro della puntata, il racconto toccante della madre, che cerca giustizia per sua figlia e denuncia una relazione tossica. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento di oggi, tra nuove piste, interrogativi e speranze di ottenere la verità.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 2 luglio: il caso di Villa Pamphili

Nella puntata di Chi l’ha visto? del 2 luglio si torna a parlare del drammatico caso di Anastasia, la giovane trovata morta nel parco di Villa Pamphili accanto alla figlia di appena un anno. A Federica Sciarelli, la madre affida la sua testimonianza: “Mia figlia mi disse che lo zainetto con i suoi documenti era caduto in mare nel viaggio da Malta verso l’Italia, ma a questo punto credo che sia stato lui a farle perdere i documenti. Mia figlia era in balia di quest’uomo (Francis Kaufman, n.d.r.), che le aveva tolto anche la sim russa con la quale era partita”.

La donna ricostruisce gli ultimi spostamenti della figlia, un periodo segnato da un isolamento forzato e dai comportamenti sospetti di Francis Kaufman. Nella puntata spazio anche a nuove testimonianze e dettagli mai emersi prima.

Gli altri casi di stasera

Si torna sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007: il DNA emerso dalla spazzatura è quello di Alberto Stasi, rilevato su una cannuccia. L’avvocato De Rensis, ospite in diretta, sottolinea però che il suo assistito ha sempre spiegato di aver bevuto quella bibita il giorno prima dell’omicidio.

Il caso si è riacceso, ferendo tante persone, inclusi i genitori di Chiara Poggi, che hanno affidato alla stampa un lungo sfogo: “Siamo stati catapultati in una situazione perfino peggiore di quella di 18 anni fa. Prima eravamo vittime ora sembriamo noi i colpevoli. Speriamo che finisca tutto presto, abbiamo diritto a vivere tranquilli. Abbiamo dovuto cercare le foto e darle alla tv per dimostrare che Marco quel giorno fosse con noi. Ma non convincono neppure quelle. Ora abbiamo consegnato al consulente pure i negativi per dimostrare che sono foto originali, non sappiamo più che fare”.

Spazio anche al caso di Liliana Resinovich: il giudice ha respinto la richiesta di una nuova perizia medico-legale avanzata dalla difesa di Sebastiano Visintin. Come sempre, ci saranno anche appelli e segnalazioni.

Dove vedere Chi l’ha visto e a che ora inizia

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per stasera, mercoledì 2 luglio, in prima serata su Rai 3. Federica Sciarelli torna al timone a partire dalle 21.20, con un programma che da anni resta il punto di riferimento per chi cerca notizie, verità e risposte. E per chi preferisce seguire il programma in streaming o recuperare le puntate on demand, c’è sempre a disposizione la piattaforma RaiPlay, sia da app che da sito web.