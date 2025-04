Fonte: IPA Federica Sciarelli

Il 2 aprile è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?: come sempre, Federica Sciarelli si è concentrata sui casi di cronaca che sono ancora irrisolti, avvolti da troppi misteri. Nel corso della puntata si è parlato del caso di Gianpaolo Filippini, il 57enne che sembra essere sparito nel nulla e che avrebbe avuto delle tensioni con il fratello gemello Gianluca. Si è tornati anche sul Caso di Pierina Paganelli, la donna trovata morta.

Il Caso di Pierina Paganelli

“La Procura aggrava la posizione di Manuela Bianchi, perché si sente una voce di donna che in modo perentorio direbbe ‘buona’, e sarebbe compatibile con quella della nuora”. In questo momento, ci si sta concentrando non solo su chi ha ritrovato il corpo, ma su chi c’era al momento della morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini. La voce del killer è stata registrata dalla videocamera di sorveglianza di un residente, che aveva installato nel box.

“La telecamera visivamente riprende solo i garage, ma capta anche l’audio“. Il perito, con strumenti sofisticati, ha sentito dire da una voce maschile la parola ‘calma’, la voce potrebbe essere compatibile con quella di Louis Dassilva. “Alle 22.13 si sente una voce non compatibile con quella di Pierina, che dice ‘buona’ con tono perentorio, e dice il perito che questa voce potrebbe essere compatibile con quella di Manuela Bianchi”.

Secondo l’avvocato di Dassilva, non si sente la voce di una donna. Sentono il gemito di un uomo, ma non attribuibile, ha spiegato la genetista Marina Baldi. “Sarà una guerra di perizie”, ha commentato la Sciarelli. Le indagini per la morte di Pierina proseguono da mesi, e i figli aspettano di sapere chi ha fatto del male alla loro mamma. “Era una super signora, chi la conosceva la amava”.

Il Caso di Andrea Prospero

“Il mondo intero si sta interrogando: cosa sappiamo sui nostri figli? Praticamente nulla”. Così Federica Sciarelli torna sul Caso di Andrea Prospero, il giovane studente che si è tolto la vita a Perugia. Sono stati mandati in onda i messaggi tra “Subito”, nickname di Valemno, e Andrea Prospero, con il nickname di “Vallopoppa”. Si ritorna a parlare ancora una volta di farmaci. Ci si ricollega ai fatti della scorsa settimana, quando appunto Chi l’ha visto? si è concentrato sull’inchiesta delle ricette mediche false. Il programma si sta impegnando per analizzare la situazione, anche perché c’è un nickname – “Chef” – che procura queste ricette ai giovani.

“Il cosiddetto Chef, che entra nell’inchiesta di Andrea Prospero, ha continuato a fare le ricette, anche dopo la morte di Prospero e dopo che abbiamo mostrato questa ricetta”. La nuova ricetta è stata venduta per 20 euro su una piattaforma di comunicazione e sono stati rubati i dati di un medico della Lombardia.

“Non è la prima ricetta falsa con il mio nome, com’è possibile? Un mese fa ho ricevuto una comunicazione da parte di una farmacia nelle Marche, che mi informava di una ricetta bianca e mi chiedeva se fosse autentica. Me la sono fatta spedire e di autentico c’era solo il nome, il cognome e il Paese. Numero di cellulare e telefono, così come il codice regionale, sbagliato, inesistente. La firma falsa”, ha spiegato il Dottor Gianmarco Quadrelli, medico di base. Chef non è più su Telegram al momento, ma su un’altra app, dove però i messaggi si autodistruggono in pochi minuti. Ora si fa chiamare “Assistente”. Molti medici hanno sollecitato il programma a condurre l’inchiesta.