Chi l’ha visto, anticipazioni del 5 novembre: il ritrovamento della donna scomparsa

Ansa Federica Sciarelli

Stasera mercoledì 5 novembre Federica Sciarelli conduce un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. La puntata in onda si apre con una forte emozione, in quanto c’è un risvolto importante: a un anno dalla scomparsa, una donna è stata ritrovata viva dal programma. Oltre alla storia della donna, si torna sul caso di Alessandro Venturelli, che si è allontanato ormai cinque anni fa da Sassuolo e su cui il programma cerca di fare luce, dopo la segnalazione ricevuta da Torino. Ecco le anticipazioni.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 5 novembre

Dopo un anno dalla scomparsa, Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che svolge sempre un ottimo servizio pubblico, ha ritrovato una donna. Così si apre la puntata di stasera, mercoledì 5 novembre 2025. L’appuntamento prosegue con il caso di Alessandro Venturelli, dal momento in cui sono state ricevute delle segnalazioni dal capoluogo piemontese. Ospite in collegamento la mamma di Alessandro.

Tutto è partito da una segnalazione: Venturelli è scomparso 5 anni fa da Sassuolo, oggi potrebbe trovarsi a Torino. Sono più di 60 le persone che hanno segnalato una forte somiglianza tra Venturelli e un senzatetto presente nel capoluogo piemontese. La mamma si è recata a Torino e stasera a Chi l’ha visto?, in collegamento, potrebbe confermare il ritrovamento del figlio.

“Tutti mi descrivono questo giovane con la barba, i capelli lunghi ma non lunghissimi, gli occhi di un ragazzo perso, solitario, educato, silenzioso. Avvicina le persone ma non chiede soldi, chiede solo da mangiare. Volevo rimanere cauta, in passato mi sono già fatta tanto male. Ma non ce la faccio più, devo capire se è il mio Alessandro”, ha detto Roberta Carassai, la mamma.

Gli altri casi

Il programma si concentra inoltre su un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica a Milano, città dalle mille possibilità ma che negli ultimi anni è diventata sempre più pericolosa. Vincenzo Lanni, da tempo residente proprio in Lombardia, ha confessato di aver accoltellato Anna Laura Valsecchi, di 43 anni. L’uomo nel suo passato aveva anche altri due casi di violenza, nel 2015, quando aveva accoltellato due persone con un coltello da cucina nella bergamasca.

Si chiude anche un altro “caso”: da tempo il programma stava cercando un uomo misterioso. Malcolm, cittadino svedese che è morto durante la pandemia, aveva lasciato tutto al figlio. Il patrimonio non era mai stato reclamato e, dopo tante ricerche in particolare a Trieste, è stato proprio il figlio a farsi vivo, scrivendo alla redazione. “Sono io quel figlio mai riconosciuto”. Come sempre il programma lascia ampio spazio alle segnalazioni, alle richieste di aiuto e si mette a disposizione dei cittadini per ritrovare persone scomparse o fuggite.

Dove vedere Chi l’ha visto? e a che ora inizia

Stasera mercoledì 5 novembre 2025 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, su Rai3, a partire dalle ore 21.20 circa. Il programma è visibile in diretta streaming ed è disponibile on demand sulla piattaforma RaiPlay. Ci attende una puntata ricca di emozioni, con il ritrovamento della donna scomparsa e la speranza che condivide tutta l’Italia: che Alessandro Venturelli torni a casa.