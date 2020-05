Chi è Gabriella, la sorella di Alessandra Mastronardi

editato in: da

Alessandra Mastronardi è una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico e televisivo italiano e non solo. Al centro della scena da tanto tempo e sempre pronta a mettersi in gioco vestendo i panni di personaggi tra loro molto diversi e altrettanto affascinanti, ha una sorella minore a cui è molto legata.

Gabriella Mastronardi, mora come Alessandra e la mamma Rosaria, ha preso una strada diversa da quella della recitazione. Laureata in Comunicazione Pubblica e d’Impresa presso l’Università la Sapienza di Roma, proprio durante il periodo degli studi universitari ha iniziato a interessarsi al mondo della comunicazione e a sviluppare una passione per questo ambito. Dopo la laurea, ottenuta discutendo una tesi dedicata ai cambiamenti portati dai social network al mondo della tv con un focus specifico su Grey’s Anatomy, ha conseguito un Master in Giornalismo Politico ed Economico.

Negli anni successivi, ha lavorato con junior project manager. Nel 2016 ha avuto inizio la sua carriera nell’ufficio stampa di Mercedes Benz. Oggi come oggi, lavora a Milano come press agent del gruppo Mediaset, occupandosi nello specifico di programmi come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

La sorella di Alessandra Mastronardi è presente su Instagram con un profilo seguito da poco più di 5mila persone. Su questo palcoscenico social Gabriella Mastronardi condivide diversi dettagli della sua vita privata. Tra le foto in questione se ne trovano diverse che richiamano al bellissimo rapporto con Alessandra.

Gabriella, che è nata il 13 agosto 1991, ha per esempio condiviso uno scatto dei giorni trascorsi a Venezia nel settembre 2019, quando Alessandra ha incantato tutti nelle vesti di madrina della storica kermesse cinematografica lagunare (con le due sorelle Mastronardi c’erano anche i genitori).

Sul profilo Instagram di Gabriella Mastronardi si può vedere anche uno scatto dolcissimo in cui fa gli auguri di buon compleanno al padre Luigi, celebre psicoterapeuta, ma anche un post in cui esprime il suo dolore per la perdita dell’amato gatto Billo.

Non mancano poi le foto con gli amici e le istantanee dei viaggi in giro per il mondo, scatti che ritraggono Gabriella Mastronardi – che nella descrizione del profilo LinkedIn parla di sé come di una persona determinata e curiosa – a Dubai o in Giordania.