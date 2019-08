Alessandra Mastronardi: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

Alessandra Mastronardi, classe 1986, ha un viso dolcissimo e un fisico minuto e ben proporzionato. Fresca della nomina di madrina del prossimo festival del Cinema di Venezia, dal 28 agosto al 7 settembre, Alessandra ha senza dubbio gusto nel vestire… ma è sempre in grado di valorizzarsi al meglio? Vediamolo insieme.

Alessandra Mastronardi, la pagella del look: in bianco e nero

Con il fidanzato Ross Mc Call, in gonna, top e pochette Chanel e décolleté Louboutin (a occhio), Alessandra è davvero deliziosa: il vestito sottolinea il punto vita e la manica a palloncino aggiunge un tocco di romanticismo perfetto per l’occasione. Forse avrei osato solo con un rossetto più deciso, ma comunque super promossa: voto 8.

Alessandra Mastronardi, la pagella del look: in gonna a matita e pull

Sottotitolo alla foto: come abbinare la stessa gonna in due modi diversi e stravolgere completamente un look! Devo dire bravissima Alessandra, anche solo per il fatto di aver riutilizzato lo stesso capo in due contesti diversi (cosa non così comune). Per quanto riguarda il look, le proporzioni ci sono: il pull infilato dentro alla gonna spezza la figura sottolineando il punto vita, che è un punto di forza dell’attrice. Non mi convincono le scarpe: avrei optato per un altro colore, nero magari, oppure per un modello diverso, come una stringata. Nel complesso comunque ci siamo. Voto 8.

Alessandra Mastronardi, la pagella del look: in abitino e ankle boots

L’abito in fantasia con il cardigan stretto in vita dalla cintura alta (notate come Alessandra metta sempre in evidenza il punto vita) è azzeccato e la lunghezza anche. Quello che non funziona qui sono gli ankle boots che, secondo la teoria, andrebbero portati proprio così, con la gonna sopra al ginocchio. Questi però hanno un gambale troppo stretto, che tende a tagliare la gamba dell’attrice, invece di slanciarla. Peccato, voto 7.

Alessandra Mastronardi, la pagella del look: in bianco e fiori

In assoluto, di questa gallery, l’outfit che preferisco. Blusa con collo a fiocco panna abbinata agli shorts e caban con un meraviglioso motivo floreale, ripreso dal sandalo e dal colore della borsa (Valentino): assolutamente perfetta. Il trucco non esagerato e i capelli lasciati naturali completano il look in modo effortless chic. Bravissima, voto 9.