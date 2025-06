Alessandra Mastronardi, gli orecchini extra lusso che hanno brillato più del look

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Alessandra Mastronardi, 10 look che hanno fatto la storia, il colore bianco e i dettagli di stile

Quando Alessandra Mastronardi arriva a un photocall, lo fa sempre con grazia disarmante. Ma stavolta, a brillare più di tutto, è stato un dettaglio ben preciso. E no, non parliamo del sorriso.

Durante la presentazione romana del film d’animazione Elio, l’attrice ha catturato l’attenzione generale con un outfit total white essenziale ma raffinato, perfettamente in linea con il suo stile minimal e insieme ricercato. Il set fotografico? Suggestivo e pop, allestito sui binari della Stazione Termini, dove il blu del backdrop Disney contrastava con il bianco ottico del look scelto da Mastronardi.

Alessandra Mastronardi, gli orecchini extra lusso

Eppure, nonostante la perfezione dell’ensemble, gli occhi erano tutti per loro: un paio di orecchini a cerchio oversize, in metallo dorato lucido, con un disegno grafico che è una vera dichiarazione d’intenti. Parliamo degli orecchini ad anello Louise GM, un modello iconico della maison Louis Vuitton, reinterpretazione moderna del cerchio classico, proposto in versione bold, prezzo di listino 530 euro (anche se, ovviamente, nessuna cifra compare sul lobo della star).

Il design riprende le iniziali intrecciate della griffe e crea un gioco ottico che li rende riconoscibili a distanza, ma senza cadere nell’ostentazione. La Mastronardi li ha indossati lasciando i capelli raccolti in modo morbido dietro le orecchie, proprio per metterli in risalto. Il risultato? Eleganza assoluta, con un tocco grafico che spezza la delicatezza dell’abito bianco e regala al look una vibrazione decisamente più editoriale.

È il classico esempio di come un accessorio giusto può cambiare completamente la percezione dell’intero outfit: da sobrio a scenografico, da minimal a luxury statement.

Fonte: IPA

Il look total white: sartoriale, pulito e super efficace

Per l’occasione, Alessandra Mastronardi ha scelto un jumpsuit bianco a maniche lunghe, con spalle arrotondate e polsini a tre bottoni, dal taglio asciutto ma fluido. La chiusura frontale con bottoni nascosti dona pulizia visiva, mentre la cintura tono su tono segna delicatamente il punto vita. Il capo, che richiama l’estetica workwear rivisitata in chiave couture, è uno di quei pezzi “falsamente semplici”, che vanno indossati con consapevolezza.

L’attrice lo ha abbinato a sandali neri con cinturino sottile alla caviglia, tacco a spillo e punta squadrata, e a una mini clutch rigida nera dall’anima contemporanea. Sul polso destro, un bracciale a maglie oro dall’effetto bold, perfettamente allineato con gli orecchini. Trucco naturale e luminoso, sopracciglia pettinate verso l’alto, labbra nude rosate. Uno styling calibrato al millimetro che valorizza, ma non sovrasta.

Fonte: IPA

A Taormina con il cuore in mano: l’incontro virale con una fan

Non è solo sul fronte moda che Alessandra Mastronardi colpisce. Solo pochi giorni prima, al Taormina Film Festival, l’attrice è stata protagonista di un momento diventato virale: un incontro con una fan che l’ha fermata durante il red carpet, chiedendole una foto con una dolce insistenza che ha commosso i social.

“Per favore, sono venuta per te. Ti voglio bene” le ha detto la donna, nel video pubblicato su TikTok. L’attrice, visibilmente colpita, ha risposto con semplicità: “Grazie signora, non doveva”. Un’interazione spontanea e tenera, che ha mostrato ancora una volta la sua delicatezza umana oltre la professione, confermando quel legame autentico che ha costruito con il pubblico.

L’episodio ha fatto il giro del web, accompagnato da centinaia di commenti che lodavano l’educazione e la disponibilità dell’attrice, ancora una volta capace di farsi amare con gesti piccoli ma sinceri.