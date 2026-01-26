Alessandro Pirounis, chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi volta pagina dopo il divorzio lampo da Gianpaolo Sannino: il suo nuovo amore è l'imprenditore italo-greco Alessandro Pirounis, tra stile e discrezione

Alessandro Pirounis, chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Mastronardi
Un nuovo amore per Alessandra Mastronardi. Archiviato il divorzio lampo con il dentista Gianpaolo Sannino, l’attrice sembra aver finalmente trovato una nuova felicità sentimentale. A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Chi: la quasi 40enne ha iniziato una relazione con l’imprenditore italo-greco Alessandro Pirounis, volto noto nel mondo della moda.

Alessandra Mastronardi fidanzata con Alessandro Pirounis

Stando a quanto riporta Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è chi dice, Alessandra Mastronardi e Alessandro Pirounis hanno calcato insieme il red carpet del Pitti Uomo, partecipando all’evento organizzato da Brunello Cucinelli. Una foto immortala la coppia accanto allo stilista e all’attore Saul Nanni, suggellando il loro debutto pubblico ufficiale.

Ma prima di questo evento il legame tra i due non era passato inosservato nemmeno sui social. Nelle settimane precedenti, la neo coppia si era scambiata sguardi virtuali e piccoli segnali: like reciproci, e foto pubblicate con discrezione, che mostravano Pirounis elegantissimo con papillon e cocktail in mano, senza rivelare il volto. Indizi di un amore che, ora, sembra pronto a farsi ammirare sotto i riflettori.

Una serenità ritrovata dopo tanto dolore. Alessandra Mastronardi si è sposata nel 2023 con Gianpaolo Sannino, il suo vecchio amore di gioventù. Dopo pochi mesi di matrimonio – precisamente otto – è arrivata però la separazione.

Non è un segreto che io mi sia sposata poco tempo fa e non è un segreto che sia finita. Succede, nessuno si augura che accada con questi tempi, però, ahimé, ci sono cose che nessuno si aspetta e avrebbe mai voluto”, si è limitata a dichiarare l’ex star de I Cesaroni.

Per un lungo periodo non ha parlato apertamente della vicenda, giustificandosi con queste parole: “Mantenere riserbo serve a proteggere me e le persone che amo e ho sempre fatto il possibile per riuscirci. Nei momenti pubblici i miei compagni sono sempre stati accanto a me e le gioie sono state partecipate. Ma è stato un anno difficile“.

Chi è Alessandro Pirounis

36 anni, italo-greco, Alessandro Pirounis è l’imprenditore e creativo italo-greco dietro il brand che porta il suo nome, simbolo di eleganza maschile e artigianalità contemporanea. Poco si sa della sua vita privata: solo la passione per l’abbigliamento, costante fin dall’infanzia.

Cresciuto tra Grecia e Hong Kong – dove ha vissuto i primi sette anni e poi tre anni da adulto – Pirounis ha fatto della moda maschile la sua cifra distintiva. Dopo anni dedicati alla creazione di marchi affermati e alla consulenza internazionale, ha dato vita alla sua collezione omonima, un progetto che coniuga sobria raffinatezza e cura artigianale.

Eleganza discreta, stile internazionale e un tocco di mistero: così Pirounis è riuscito a rubare il cuore di Alessandra Mastronardi. Una rinascita per l’attrice, un nuovo punto di partenza dopo tante delusioni sentimentali.

Tutti gli amori di Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi è sempre stata passionale e romantica, protagonista di storie lunghe e intense, principalmente con attori conosciuti sul set.

Prima del matrimonio con Gianpaolo Sannino, celebrato a Capri, e del lungo rapporto con Ross McCall, aveva amato un altro collega inglese – Liam McMahon – che l’aveva spinta a lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra.

In precedenza Alessandra aveva frequentato Vinicio Marchioni, conosciuto sul set di Romanzo Criminale-La serie, e Marco Foschi, incontrato durante le riprese del film Sotto il cielo di Roma. 

