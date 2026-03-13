Alessandra Mastronardi in rosso Valentino: look teatrale per la sfilata a Palazzo Barberino

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Alessandra Mastronardi

Non poteva che indossare un abito rosso Alessandra Mastronardi alla sfilata a Palazzo Barberino di Valentino: un omaggio allo stilista scomparso lo scorso gennaio e che di certo non è passato inosservato. L’attrice ha scelto un look sontuoso e scenografico per la sfilata Autunno/Inverno 2026-2027 firmata da Alessandro Michele, direttore creativo della maison da novembre 2025.

Alessandra Mastronardi, il look per la sfilata a Palazzo Barberino

Seduta in prima fila alla sfilata Autunno/Inverno 2026-2027 di Valentino a Palazzo Barberino a Roma, Alessandra Mastronardi ha saputo come attirare tutti gli sguardi su di sé. Lo ha fatto indossando un abito nell’iconico rosso della maison, quello che ha reso celebre lo stilista scomparso lo scorso gennaio, perfetto anche per l’importante location.

Il look scelto per l’occasione dall’attrice è teatrale, sontuoso, scenografico: un vestito rosso lungo e asimmetrico, della tonalità che rappresenta a pieno l’identità di Valentino. L’abito a maniche lunghe, satinato, è caratterizzato da un maxi drappeggio che avvolge la silhouette di Mastrondardi accompagnandola ed enfatizzandone i punti di forza.

IPA

La scollatura è delicata, messa in risalto da una collana di perle a più fili che come una cascata dà subito un effetto retrò a tutto il look, oltre che a illuminarlo. Un’atmosfera cavalcata anche dalle spalline imbottite in perfetto stile anni Ottanta.

Il make up e i dettagli del look

Alessandra Mastronardi, è inutile negarlo, ha brillato con quest’abito dal sapore teatrale, che ha saputo valorizzare con gli accessori giusti, senza oscurarne la bellezza.

L’attrice ha scelto di non indossare nessun orecchino, per non rubare la scena al già prezioso collier, ma ha optato per un paio di anelli a impreziosire le mani. Perfetta anche la pochette color crema, che si abbina perfettamente al rosso intenso dell’abito, un vero e proprio capolavoro sartoriale. A completare il look dei sandali spuntati neri con tacco alto e fascia trasparente, che donano il giusto contrasto all’intero look, regalandogli un tocco di originalità.

Per l’occasione Mastronardi non ha ceduto a un make up troppo appariscente: un semplice eyeliner nero sugli occhi, un ombretto sui toni del rosa, così come il rossetto che dà un accenno di colore alle labbra, lasciate al naturale. I capelli raccolti poi fanno il resto, per un tocco di eleganza senza tempo.

Alessandra Mastronardi, la vita privata

Se alla sfilata di Valentino l’attrice è apparsa bellissima e raggiante, forse lo si deve al suo nuovo amore: dopo il divorzio lampo da Gianpaolo Sannino, pare che Alessandra Mastronardi si sia avvicinata all’imprenditore italo-greco Alessandro Pirounis.

“Non è un segreto che io mi sia sposata poco tempo fa e non è un segreto che sia finita. Succede, nessuno si augura che accada con questi tempi, però, ahimé, ci sono cose che nessuno si aspetta e avrebbe mai voluto”, aveva fatto sapere l’ex protagonista dei Cesaroni qualche tempo fa.

“Mantenere riserbo serve a proteggere me e le persone che amo e ho sempre fatto il possibile per riuscirci. Nei momenti pubblici i miei compagni sono sempre stati accanto a me e le gioie sono state partecipate. Ma è stato un anno difficile quello appena trascorso”, aveva confessato.