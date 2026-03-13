Vittoria Puccini e Elena Preziosi insieme alla sfilata Valentino a Roma. Tra eleganza e complicità, madre e figlia mostrano un legame forte e uno stile che unisce due generazioni

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Getty Images Vittoria Puccini con la figlia Elena Preziosi da Valentino

Roma palcoscenico glamour. A Palazzo Barberini, tra luci soffuse e ospiti internazionali, è andata in scena la sfilata Valentino Autunno/Inverno 2026-27, firmata dalla visione creativa di Alessandro Michele. Un evento carico di significato, arrivato a meno di due mesi dalla scomparsa del grande stilista italiano, che ha riunito alcune delle personalità più note dello spettacolo e della moda.

Tra gli invitati, a catturare l’attenzione dei fotografi sono state Vittoria Puccini e la figlia Elena Preziosi, apparse insieme in uno dei loro rari momenti pubblici. L’attrice, 46 anni, e la figlia diciannovenne – nata dalla relazione con Alessandro Preziosi – hanno attraversato l’ingresso dello storico palazzo romano mano nella mano, incarnando due generazioni di stile che dialogano tra eleganza classica e sensibilità contemporanea.

In mezzo a una platea di celebrità italiane e internazionali – da Chiara Ferragni a Emma Marrone, da Georgina Rodriguez a Bianca Balti, passando per Alessandra Mastronardi fino a Gwyneth Paltrow – madre e figlia sono riuscite comunque a distinguersi, grazie a una presenza discreta ma magnetica.

Vittoria Puccini con la figlia alla sfilata di Valentino

Per l’occasione, Vittoria Puccini ha scelto un look sofisticato che univa rigore sartoriale e sensualità grafica. L’attrice indossava un mini dress strutturato in jacquard blu petrolio, con spalle definite e linea leggermente svasata.

I dettagli in velluto nero sul colletto e sulle tasche introducevano un raffinato contrasto materico, mentre i collant velati con ricami floreali e i guanti in pizzo nero aggiungevano una nota delicata e femminile.

Ai piedi, décolleté Valentino Garavani Panthea in satin plissé, impreziosite dall’iconica testa di felino smaltata decorata con cristalli Swarovski e dal dettaglio VLogo Signature. Un tocco gioiello capace di illuminare l’intero outfit.

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Più teen l’outfit della figlia di Alessandro Preziosi, che ruotava attorno a una giacca in tulle illusione con ricami plissettati e un fiore in velluto applicato, abbinata a pantaloni in denim dalla gamba dritta con bottoni VLogo.

Il risultato era un interessante gioco di contrasti: la delicatezza del tulle ricamato incontrava la praticità del denim, creando un equilibrio contemporaneo tra eleganza e casualità.

Ai piedi, sandali Valentino Garavani Bustier in naplak con cinturino alla caviglia e VLogo in ottone effetto anticato completavano il look con una nota sofisticata ma essenziale.

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Durante la serata Vittoria Puccini ed Elena Preziosi sono apparse affiatate e complici e in alcuni momenti si sono tenute anche per mano: è la seconda volta che partecipano ad un evento del genere. Era già successo lo scorso anno, alla Milano Fashion Week.

Il legame tra Vittoria Puccini e la figlia Elena Preziosi

Dietro lo stile impeccabile c’è soprattutto un rapporto molto forte tra madre e figlia. Vittoria Puccini non ha mai nascosto quanto per lei sia importante trovare il giusto equilibrio nel ruolo di genitore, soprattutto ora che Elena è entrata pienamente nell’età adulta.

Negli anni ha cercato di trovare una stabilità: essere presente senza invadere lo spazio della figlia. “L’esercizio che mi sono sempre sforzata di fare è trovare il punto giusto tra dare amore e aiuto nei momenti delicati e rispettare l’identità di un figlio che è altro da te”, ha spiegato in alcune interviste.

Una lezione che riguarda anche le aspettative dei genitori. “Una volta dicevo che desideravo che Elena fosse migliore di me. Oggi so che non è giusto, perché crea una pressione. Quello che voglio davvero è che possa scegliere chi vuole essere”, ha ammesso.

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E forse è proprio questo il segreto del loro rapporto: uno sguardo pieno di fiducia verso il futuro, in cui una madre accompagna la figlia senza cercare di guidarne il destino.