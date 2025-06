Alessandro Preziosi bacia un’altra donna, sarebbe finita con Delfina Delettrez Fendi

L'attore è stato fotografato sull'Isola di Salina, in Sicilia, in atteggiamenti passionali e complici con una donna misteriosa, che non è la sua ultima fidanzata

Passano gli anni ma Alessandro Preziosi continua ad essere uno spirito libero, un uomo che non riesce ad accontentarsi in amore. Sempre alla ricerca del guizzo, di nuovi e vibranti stimoli. E così, a neppure due anni dall’inizio della love story con Delfina Delettrez Fendi, l’attore è stato ora sorpreso in compagnia di un’altra donna. Non una semplice amica, a quanto pare, visto che l’interprete napoletano è stato fotografato in atteggiamenti complici e passionali, decisamente inequivocabili.

Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi si sono lasciati?

Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto scattate sull’isola di Salina, dell’attore Alessandro Preziosi con la sua presunta nuova fiamma. Dopo la cerimonia per il conferimento di un premio dedicato a Massimo Troisi, l’attore ha trascorso la serata in compagnia di questa donna misteriosa, che pare sia una giovane imprenditrice nel mondo del beauty. Al momento non si conosce bene la sua identità.

Prima un calice di vino insieme dopo la premiazione, a seguire un bacio passionale sotto le stelle e infine una fuga romantica in auto. Un incontro decisamente magico quello tra Preziosi e la donna misteriosa. Un incontro che sembra sancire la fine della relazione tra Preziosi e Delfina Delettrez Fendi, sbocciata nel 2023.

Del resto qualche dubbio era sorto all’indomani dell’intervista dell’attore a Belve, quando Alessandro non si era definito innamorato di Delfina bensì “in una fase di transito”. Il segno, più che evidente, che il rapporto forse era già in crisi da tempo.

Da quell’ospitata non sono seguite dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, anche per via della loro proverbiale riservatezza. Ma ora certe immagini valgono più di mille parole e sembrano indicare chiaramente la fine di un rapporto che non ha, a quanto pare, saputo resistere allo scorrere del tempo.

Delfina non è solo l’erede dell’impero Fendi ma si è costruita una carriera da sola come affermata designer, fondando la sua azienda nel 2007 e realizzando prestigiose collaborazioni con marchi quali Kenzo e lo stesso Fendi.

Mente giovane e brillante, la sua carriera nell’imprenditoria l’ha portata anche a presentare alcune mostre su palcoscenici prestigiosi, come la collezione Metalphysic esibita al Louvre di Parigi nel 2012.

Ha avuto una figlia, Emma, da un altro attore molto noto, Claudio Santamaria che, a sua volta, è stato legato per un breve periodo a Vittoria Puccini, ex storica di Alessandro Preziosi.

Vittoria Puccini convola a nozze con Fabrizio Lucci

Mentre Alessandro Preziosi non sembra proprio trovare pace in amore, diversa è la situazione sentimentale della sua ex più famosa, Vittoria Puccini. L’indimenticabile Elisa di Rivombrosa vive da tempo una relazione stabile e solida con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci. Si sono conosciuti sul set di una fiction nel 2012 e da allora non si sono più lasciati.

Di recente l’attrice toscana ha annunciato il suo matrimonio anche se al momento non è stata ancora svelata una data. Non è escluso che il sì venga pronunciato in gran segreto, in linea con la riservatezza e discrezione che da sempre contraddistinguono la figura della Puccini, che da Preziosi ha avuto l’adorata figlia Elena.