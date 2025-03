Vittoria Puccini sposa Fabrizio Lucci. Cosa pensa dell’ex Alessandro Preziosi

L'attrice è prossima alle nozze, come lei stessa ha confessato: come sono i rapporti con l'ex storico Alessandro Preziosi

Fonte: IPA Vittoria Puccini

Vittoria Puccini si sposa: l’annuncio arriva in un periodo d’oro per l’attrice, che è tornata in tv con la fiction Rai Belcanto e si prepara a vivere uno dei momenti più belli della sua vita.

Vittoria Puccini si sposa: l’annuncio

È un periodo davvero speciale per Vittoria Puccini, che è tornata sul piccolo schermo con la fiction targata Rai Belcanto. Una storia che l’ha colpita profondamente, quella di una madre e delle sue due figlie che cercano nella Milano di metà Ottocento il riscatto da una vita di miseria e violenze, e che ha già incantato il pubblico.

Ma non solo: l’attrice tornerà presto anche al cinema con Follemente, il nuovo film di Paolo Genovese, già campione di incassi al botteghino. È un momento di rinascita per Vittoria, non solo in campo professionale, ma anche nella vita sentimentale. L’attrice infatti, che da tempo ha trovato la serenità accanto al suo compagno, Fabrizio Lucci, è pronta a fare il grande passo.

Un set anche in questo caso fu galeotto: Puccini ha incontrato nel 2012 il direttore della fotografia romano Fabrizio Lucci quando recitò nella serie Anna Karenina. Classe 1961, ha lavorato in diversi progetti televisivi e cinematografici, da Dio vede e provvede a Don Matteo e Coco Chanel. “Ci siamo conosciuti meglio dopo la fine delle riprese – ha raccontato -. È un uomo posato: molto realizzato, sereno, senza frustrazioni, ansie, angosce. Con lui, la mia consueta sindrome della crocerossina non serve. Io, abituata a subire il fascino del bello e dannato, non avevo mai provato tanta sicurezza nei confronti di una storia”.

Un amore vero per Vittoria tanto da pensare anche a sposarsi: “Stiamo pensando alla data e lo faremo“, ha raccontato. Un passo importante nella sua vita che va a chiudere un cerchio aperto proprio con la nascita di sua figlia Elena nonostante il fallimento della relazione con Alessandro Preziosi.

Il rapporto con Alessandro Preziosi

Puccini e Preziosi si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa: la loro storia all’epoca finì sulle copertine di tutti i giornali. Nel 2005 poi, mentre andava in onda la seconda stagione della fiction, Vittoria scoprì di essere incinta: la piccola nacque il 16 maggio dell’anno dopo nella città d’origine della mamma, Firenze: “La nascita di Elena è stata una esplosione di luce”, disse Alessandro Preziosi allora, tradendo per una volta la strettissima riservatezza della coppia.

Il loro amore però ebbe vita breve: nel 2010 l’attore venne fotografato assieme a un’altra donna e, di lì a pochi mesi, lui e Vittoria si lasciarono, con una separazione che non fu affatto semplice. Oggi però i rapporti tra i due sono sereni, soprattutto per il bene della figlia Elena, apparsa da poco al fianco della madre alla Milano Fashion Week, bellissima proprio come mamma Vittoria.

“Alessandro è un padre super presente”, ha raccontato Vittoria Puccini. “Insieme cresciamo nostra figlia, che è stata fortemente voluta nonostante la mia giovane età. Ma ho sempre avuto un forte istinto materno e sono contenta, perché io e Elena siamo cresciute insieme”.