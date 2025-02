Fonte: Ansa Vittoria Puccini

La tradizione lirica italiana torna al centro della scena televisiva con Belcanto, la nuova serie prodotta da Rai Fiction e Lucky Red che farà immergere il pubblico nell’affascinante e spietato mondo dell’Opera dell’Ottocento. Un dramma storico che, attraverso le vicende di tre donne, racconta di sogni, sacrifici e lotte per il successo in un’epoca in cui l’arte era una via di riscatto ma anche un ambiente intriso di rivalità e inganni.

La trama di Belcanto

Belcanto segue le vicende di Maria Cuoio (Vittoria Puccini), una donna in fuga da Napoli con le sue due figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), per sfuggire al marito violento, Iginio (Antonio Gerardi). La loro meta è Milano, città che incarna la promessa di una nuova vita e di un futuro nel mondo del melodramma.

Maria, che cela un segreto inconfessabile, proietta tutte le sue speranze sulla talentuosa Antonia, convinta che possa diventare una grande cantante. Ma è la giovane e ribelle Carolina a rivelare un carisma e una forza inaspettata, mettendo in discussione ogni certezza. Le tre donne si troveranno a fronteggiare le insidie del teatro lirico ottocentesco, un ambiente tanto splendido quanto crudele, fatto di ambizioni, tradimenti e gelosie. E si trovano di fronte a qualcosa di molto diverso da quello che avevano sognato, ma che è l’unica via d’uscita per affrancarsi dalla violenza che hanno dovuto subire per tutta la vita.

La serie non si limita a raccontare il mondo dell’Opera, ma approfondisce anche il ruolo della donna nel XIX secolo: in un’epoca in cui la voce femminile veniva spesso silenziata, il canto diventa per Maria e le sue figlie un’arma di emancipazione e una strada per affermare la propria identità.

Il cast

Il cast di Belcanto unisce volti noti della televisione italiana a talenti emergenti. Vittoria Puccini, lanciata dalla serie Elisa di Rivombrosa in cui ha conosciuto il suo ex compagno Alessandro Preziosi da cui ha avuto sua figlia Elena e Non mi lasciare, veste i panni della determinata Maria. Accanto a lei, Caterina Ferioli e Adriana Savarese interpretano le figlie Antonia e Carolina, due giovani destinate a cambiare il proprio destino. Belcanto non è comunque tratta da una storia vera ma è frutto della fantasia degli sceneggiatori. Il contesto è però reale e alcuni dei personaggi che incontrano i protagonisti sono realmente esistiti.

Nel cast troviamo anche:

Antonio Gerardi (Iginio Cuoio), il violento marito di Maria

Carmine Recano (Domenico Bernasca)

Giacomo Giorgio (Enrico De Marchi)

Vincenzo Ferrera (Maestro Crescenzi)

Andrea Verticchio (Saverio Nappi)

Nicolò Pasetti (Pavel Falez)

Serena De Ferrari (Maddalena Bellerio)

Andrea Bosca (Giacomo Liotti)

Andreas Pietschmann (Principe Richter)

Dietro la macchina da presa c’è Carmine Elia, già regista di Mare Fuori e La Porta Rossa, mentre la sceneggiatura è firmata da Federico Fava, Antonio Manca, Mariano Di Nardo e Andrea Valagussa.

Quando e dove vederla

La serie Belcanto va in onda in prima serata su Rai1 a partire dal 24 febbraio 2025, con un totale di otto episodi, trasmessi a coppie ogni settimana. La puntata finale è prevista per il 17 marzo 2025. Sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, permettendo al pubblico di seguirla on demand.