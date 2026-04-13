La buona stella, cast e quante puntate sono: la trama della nuova serie tv Rai

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IPA Miriam Dalmazio è la protagonista di "La buona stella"

Stasera, in prima assoluta su Rai 1, debutta La buona stella, una nuova serie crime che racconta una storia di errori, fughe e possibilità di riscatto. La fiction segue personaggi alle prese con un passato che torna a bussare e con la necessità di rimettersi in piedi quando tutto sembra andare storto.

Al centro ci sono scelte che innescano conseguenze difficili da fermare, tra indagini e inseguimenti che tengono alta la tensione. Ma accanto alla componente crime, la serie lascia spazio anche a una dimensione più emotiva, legata alla perdita, ai legami e alle seconde occasioni. Scopriamo il cast e la trama.

“La buona stella”, la trama

La buona stella, in onda in prima assoluta e diretta da Luca Brignone, racconta la storia di Simone, ex promessa del calcio con una carriera che non è mai davvero decollata e un matrimonio finito alle spalle. Dall’altra parte c’è Stella, poliziotta dal carattere forte e fuori dagli schemi, ancora segnata dalla perdita dell’uomo che amava.

A intrecciare le loro vite è un dettaglio tutt’altro che casuale: una borsa piena di soldi. Simone la prende da una scena del crimine, proprio quella su cui Stella si troverà a indagare. Quello che all’inizio sembra un colpo di fortuna si trasforma presto in un incubo: i veri proprietari del denaro sono criminali pronti a tutto pur di riaverlo.

Da qui parte una fuga senza sosta lungo la Calabria. Simone scappa insieme alla sua ex moglie Alessia e alla figlia Giada, cercando di restare sempre un passo avanti rispetto a chi lo insegue.

Nel frattempo Stella prova a rimettere insieme i pezzi del puzzle. Le sue indagini, però, non sono solo una questione di lavoro: riportano a galla ferite mai rimarginate e la costringono a collaborare con Valerio, dirigente degli Affari Interni con cui i rapporti sono tutt’altro che semplici.

Il cast di “La buona stella”

A guidare il racconto di La buona stella ci sono Miriam Dalmazio e Filippo Scicchitano, rispettivamente nei panni di Stella e Simone. Accanto a loro, un cast corale che contribuisce a rendere la storia ancora più dinamica, a partire da Francesco Arca nel ruolo di Valerio, figura tutt’altro che semplice, e Laura Cravedi, che interpreta Alessia.

Nel corso dei sei episodi compaiono anche Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis e Alessio Praticò, insieme a Elena Sophia Senise, Pino Torcasio e Francesca Giovannetti. Completano il cast Luca Merlo Pich, Fabrizio Sabatucci, Corrado Tedeschi, Giancarlo Ratti, Massimiliano Franciosa, Stefano Fabrizi e Francesco Meoni, che arricchiscono la serie con una serie di personaggi secondari ma tutt’altro che marginali.

“Interpretare il personaggio dell’ispettrice Stella Rongoni – ha raccontato Miriam Dalmazio – per me è stato un vero regalo. Ho avuto la possibilità di esplorare come attrice un genere nuovo, il crime, e di fare un viaggio all’interno dell’anima di un personaggio molto distante da me. Stella porta un messaggio molto bello, secondo me, per questi tempi bui, cioè, l’essere ancorati alla vita, amare la vita e rimanere lucidi nei momenti peggiori per cogliere le seconde possibilità”.

Quando e dove vedere “La buona stella”

L’appuntamento d’esordio di La buona stella è fissato per stasera, lunedì 13 aprile, alle 21.30 con le prime due puntate in prima visione su Rai 1. La serie accompagnerà il pubblico in tre serate, ognuna con due episodi.

Per chi volesse approfittare della visione streaming o rivederle in un secondo momento, è possibile seguire le puntate anche su RaiPlay.