Off Campus: cast, puntate e trama della serie Prime Video che sta facendo impazzire tutti

Il cast, la trama e le puntate di Off Campus, la serie tv tratta dalla saga romantica di Elle Kennedy che sta facendo impazzire tutti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ella Bright e Belmont Cameli

Si intitola Off Campus la serie tv del momento disponibile di Prime Video che promette di conquistare amanti del romance e non. Lo show, tratto dai romanzi di Elle Kennedy, era attesissima e porta sul piccolo schermo tutto il fascino dei romanzi bestseller.

La trama di Off Campus

La serie Off Campus racconta le storie dei giocatori di una squadra di hockey su ghiaccio e dei loro amori, fra tradimenti, sentimenti forti e grandi dolori. Nel corso delle puntate scopriremo gli studenti della Briar University, ma soprattutto i segreti di Hannah e Garrett, due personalità forti e opposte.

Fra loro scatterà, inattesa, la scintilla. Lui estroverso atleta, lei timida musicista, si troveranno ad affrontare un sentimento inaspettato e travolgente che segnerà anche il loro passaggio alla vita adulta. Fra legami importanti, arene ghiacciate e pettegolezzi.

Nel cast troviamo Ella Bright e Belmont Cameli, già visti, rispettivamente in The Crown e Fino all’alba. Oltre ai protagonisti sono presenti in Off Campus, Mika Abdalla (Sex Appeal), Jalen Thomas Brooks (The Pitt, Thanksgiving), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin, Il mistero dei Templari – La serie), Stephen Kalyn (Gen V, Motorheads) e Josh Heuston (Dune: Prophecy).

I libri di Elle Kennedy

La serie è tratta, come anticipato, dai romanzi di Elle Kennedy, tradotti in più di 25 lingue e diventati un caso. Le puntate sono state sviluppate per la televisione da Louisa Levy, che è anche la creatrice, la co-showrunner ed executive producer dello show insieme a Gina Fattore.

Off Campus è stata produtta da Wyck Godfrey e Marty Bowen per Temple Hill e ha come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento fondamentale per i fan del new adult contemporaneo.

La serie, come prevedibile, contiene alcuni cambiamenti rispetto ai libri. Il più evidente è quello legato al primo incontro fra i protagonisti che non avverrà in classe, come nei romanzi, ma in uno spogliatoio. Hannah infatti entrerà nello spogliatoio per sbaglio, trovando Garrett nudo sotto la doccia.

“Nei libri tutto è raccontato in prima persona, quindi è più facile capire che Hannah e Garrett si muovono già nello stesso ambiente – ha spiegato Ella Bright -. Hannah sa perfettamente chi è Garrett, mentre lui non ha idea di chi sia lei. È praticamente il dio dell’hockey del campus. Dovevamo trovare un modo per mostrare questa dinamica senza usare il voiceover e penso che questa scena sia stata un modo davvero divertente per introdurre il loro primo incontro”.

La scena, come svelato dagli attori, è stata girata in ben 30 ore. “Ero solo felicissimo che fosse calda – ha detto Belmont Cameli, parlando dell’acqua nella doccia -. Avevo paura che fosse gelida, invece hanno mantenuto tutto bello caldo e pieno di vapore”.

La seconda stagione di Off Campus già confermata

Il 12 febbraio 2026, già mesi prima dell’esordio dello show, Amazon Prime Video ha annunciato l’uscita di una seconda stagione di Off Campus.

Come accaduto per i Bridgerton su Netflix, la serie Off Campus dovrebbe rispettare le dinamiche e le storie dei vari libri presenti nella saga letteraria di Elle Kennedy. Nelle prossime stagioni dunque il pubblico dovrebbe scoprire la storia di Logan e Grace, quella di Dean e Allie, ma anche la love story tormentata di Tucker e Sabrina.