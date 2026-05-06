Il commissario Buonvino: cast, trama e quando inizia la serie con Giorgio Marchesi

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IPA Giorgio Marchesi

Il commissario Buonvino – Misteri a Villa Borghese è la nuova serie Rai che vede come protagonista l’attore Giorgio Marchesi fra misteri, intrighi e casi da risolvere.

La trama de Il commissario Buonvino

Il commissario Buonvino – Misteri a Villa Borghese ha per protagonista Giovanni Buonvino, un poliziotto che viene spedito, dopo aver commesso un errore, a guidare il commissariato di Villa Borghese, a Roma. Qui ritrova Veronica Viganò sua vecchia conoscenza, ma soprattutto una squadra particolare che è stata soprannominata “armata Brancaleone”.

Nel gruppo troviamo l’ispettore Portanova, esperto informatico che cresce da solo sua figlia, l’agente Cecconi, la giovanissima Ginevra Robotti e Gozzi, il centralinista. Nel suo primo caso Buonvino dovrà occuparsi della scomparsa di un bambino, mentre la seconda puntata lo vedrà alle prese con un delitto avvenuto nel Bioparco di Roma.

La serie è tratta dai romanzi di Walter Veltroni ed è diretta da Milena Cocozza. “Parla degli errori e della possibilità di ripararli – ha svelato la regista -. Parla del fatto che i difetti non sono altro che caratteristiche uniche che appartengono a ognuno di noi e che, se sfruttate appieno, possono trasformarsi in opportunità. Parla di sensibilità e capacità di valorizzare, parla di speranza e di amore”.

Il cast

Il protagonista della serie è Giorgio Marchesi, attore conosciutissimo e molto amato dal pubblico. Ha infatti recitato in numerose fiction di successo, da L’Allieva a Braccialetti Rossi sino a Un medico in Famiglia e Le onde del Passato. Nello show veste i panni di un commissario di polizia solitario, ma molto sensibile, pieno di dubbi e di problemi, bravissimo nel suo lavoro.

Nella serie tv il suo personaggio viene inviato nel commissariato del parco dopo aver commesso un errore. Qui dovrà confrontarsi con una nuova realtà, facendo anche i conti con il passato. Accanto a lui troviamo Serena Iansiti che interpreta Veronica Viganò, vice di Buonvino e sua ex collega. Il legame fra i due verrà svelato a poco a poco, ma sarà chiaro da subito quando il commissario approderà a Villa Borghese.

“Non è certo un ‘maschio alfa’, anzi viene subito presentato come un uomo incapace di arrabbiarsi, aspetto già interessante di per sé – ha svelato a Leggo, Giorgio Marchesi, parlando del suo personaggio -. È una persona gentile che in genere non si è abituati a trovare in un leader chiamato a guidare un gruppo. Già nella prima scena, arriva in un commissariato dove gli agenti sono poco motivati e deve dare una scossa”.

Nel cast de Il commissario Buonvino troviamo anche Francesco Colella che veste i panni di Pierluigi Portanova, ispettore storico del commissariato con ottime competenze informatiche. Nella squadra si aggiungono poi Matteo Olivetti che presta il volto a Daniele Cecconi, e Daniela Scattolin che interpreta Ginevra Robotti. Nel cast troviamo inoltre Ivan Zerbinati, Alberto Gimignani, Fabrizio Parenti e Guglielmo Favilla.

Quando andrà in onda

La miniserie prevede due puntate che sono tratte dagli omonimo romanzi di Walter Veltroni intitolati Il Caso del Bambino Scomparso e C’è un cadavere al Bio Parco. L’appuntamento è per giovedì 7 maggio con la prima puntata e giovedì 14 maggio con la seconda puntata sempre su Rai Uno.