Vittoria Puccini ed Elena Preziosi, il delizioso debutto madre-figlia alla Fashion Week

Vittoria Puccini ed Elena Preziosi debuttano insieme alla Milano Fashion Week. Madre e figlia brillano in front row alla sfilata di Fendi

La Milano Fashion Week si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione per un momento dolcissimo: il debutto ufficiale di Vittoria Puccini ed Elena Preziosi nel front row di una delle sfilate più attese della stagione. Madre e figlia, unite da una bellezza eterea e un’eleganza senza sforzo, hanno incantato il pubblico della passerella di Fendi, celebrando insieme il centenario della maison con due look perfettamente coordinati. Una visione raffinata che ha reso il loro ingresso nel mondo della moda ancora più speciale.

Vittoria Puccini e Elena Preziosi: un debutto che incanta

Non è la prima volta che Vittoria Puccini ed Elena Preziosi calcano insieme un evento glamour, ma il loro debutto alla Milano Fashion Week ha qualcosa di unico.

Elena Preziosi, 18 anni, nata dalla relazione tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, è apparsa sempre più a suo agio sotto i riflettori, mostrando non solo una somiglianza impressionante con la madre, ma anche una grazia innata che potrebbe suggerire un futuro nel mondo della moda o del cinema.

Sedute in prima fila alla sfilata Autunno-Inverno 2025/26 di Fendi, le due hanno scelto outfit in perfetta armonia con l’atmosfera sofisticata della maison romana.

Vittoria Puccini ha sfoggiato una gonna lunga trasparente con delicati ricami floreali tridimensionali, abbinata a un blazer color salvia della linea Selleria, un capo strutturato ma avvolgente, che incarna alla perfezione l’estetica moderna di Fendi.

Al suo fianco, Elena Preziosi ha optato per un trench beige abbinato a un top in seta e una culotte nera in maglia, reinterpretando lo stile della madre con un tocco fresco e contemporaneo. Ai piedi, stivaletti Terra di Siena della collaborazione tra Fendi e Red Wing, un dettaglio sofisticato che aggiunge carattere all’ensemble.

Ma il vero dettaglio che ha conquistato il pubblico? La loro complicità, evidente in ogni sguardo e gesto. Un’intesa spontanea che le ha rese protagoniste non solo per il loro stile, ma per quel legame speciale che traspare anche senza parole.

Fendi e la magia del suo centenario

L’occasione per questa apparizione speciale non poteva essere più perfetta: i 100 anni di Fendi sono stati celebrati con una collezione che ha incantato il pubblico. La sfilata, curata da Silvia Venturini Fendi, ha segnato un momento storico per la maison, la prima senza Kim Jones, ma capace di riaffermare l’identità di un brand che ha fatto della sofisticazione e dell’innovazione la sua firma.

Un trionfo di texture e silhouette, tra volumi rigorosi e dettagli eterei, ha caratterizzato l’Autunno-Inverno 2025/26 di Fendi. Le piume hanno aggiunto un tocco di leggerezza agli abiti da sera, mentre la pelle ha dominato i look da giorno, con profondi scolli a V e giacche impeccabili. L’accessorio che ha rubato la scena? Le borse con mini avatar vestiti Fendi, un dettaglio ironico che ha spezzato la seriosità della collezione con una nota giocosa.

E tra gli ospiti d’eccezione? Oltre a Vittoria Puccini ed Elena Preziosi, hanno brillato Bianca Balti, Miriam Leone, Rose Villain, Matt Bomer, Elizabeth Olsen e Ashley Park, senza dimenticare la regina indiscussa delle it-bag: Sarah Jessica Parker, che con il suo ruolo di Carrie Bradshaw ha contribuito a rendere la Baguette di Fendi un’icona senza tempo.

Una vera reunion di famiglia

A rendere ancora più emozionante la presenza di Vittoria Puccini ed Elena Preziosi alla Milano Fashion Week, c’è stato un dettaglio non da poco: in front row era presente anche Alessandro Preziosi, l’ex compagno dell’attrice e padre di Elena. Un’inaspettata reunion familiare, con un tocco di eleganza e discrezione, che ha reso questo debutto madre-figlia ancora più speciale.