Vittoria Puccini sposa Fabrizio Lucci e su Preziosi ammette: “Ho sofferto per lui”

Getty Images Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci

Una luce nuova, quella che balena negli occhi di Vittoria Puccini, la stessa che, da oltre vent’anni, illumina il grande e il piccolo schermo grazie al fascino dei suoi occhi chiari e penetranti. Ma questa volta non si tratta di un personaggio da interpretare. È la sua vita reale a parlare: dopo undici anni d’amore, l’attrice ha annunciato che sposerà il compagno Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, al suo fianco dal 2013.

“Il suo periodo di prova è finito”, dice con un sorriso ironico al settimanale F, lasciando intravedere la solidità di un legame costruito nel tempo, anche con grande rispetto per il passato di entrambi. “Dorme sonni sereni, secondo me”, scherza ancora, mentre racconta un progetto che non ha ancora una data né un copione definito. “Magari decidiamo all’ultimo minuto per una cerimonia intima e privata, magari facciamo una festa con gli invitati: come sempre, per me, quello che arriverà arriverà”, ha spiegato ancora.

Vittoria Puccini sposa Fabrizio Lucci

Dietro la serenità di oggi, ci sono di certo scelte passate che hanno lasciato tracce. Vittoria Puccini ha ammesso di aver accarezzato l’idea di un secondo figlio, un pensiero che è rimasto in sospeso e che non sembra ancora del tutto dimenticato. “Mi sembrava troppo dopo i cambiamenti che ho dovuto attraversare”, confessa poi. “Poi il tempo è passato, potrebbe essere un rimpianto. Se tornassi indietro, lancerei il cuore oltre l’ostacolo”, ha ammesso senza paura, proprio ora che sembra deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Non c’è amarezza, ma non manca un pizzico di malinconia per un percorso che avrebbe immaginato diverso. Un cammino personale, fatto anche di pause, scelte rimandate, intuizioni a metà. Eppure, il presente la ripaga: la stabilità con Lucci, il legame indissolubile con la figlia Elena, nata nel 2006 dalla relazione con Alessandro Preziosi, e una carriera che non smette di offrirle ruoli che le restituiscono grande soddisfazione.

L’addio ad Alessandro Preziosi

Nel racconto di Vittoria Puccini, il passato non è un capitolo chiuso ma una parte viva della sua storia. A distanza di anni, parla apertamente del dolore seguito alla fine della relazione con Alessandro Preziosi, il padre di sua figlia Elena che oggi è una giovane donna. Una storia che ha fatto sognare tanti, nata sul set di Elisa di Rivombrosa e diventata simbolo di un amore travolgente. Ma anche tormentato.

Getty Images

“In amore si può anche diventare cattivi”, ammette durante l’intervista. “Ma il fatto di avere Elena, che veniva prima dei nostri problemi, ci ha protetto, ci ha impedito di farci del male”. Una consapevolezza, la sua, che è maturata nel tempo, ma che non nasconde la sofferenza vissuta e che oggi l’ha resa una donna diversa. “Quando ero più giovane mi è successo. Convivevo con una persona, ci siamo lasciati e ho portato via tutto quello che c’era in casa, in modo compulsivo, senza senso. Mi sono subito pentita”. Dal successo improvviso dei vent’anni al mestiere vissuto con disciplina, dalle ferite d’amore alla ritrovata pace, oggi è Vittoria Puccini ha imparato a scegliere con il cuore ma senza farsi travolgere. Il matrimonio con Fabrizio Lucci è una promessa fatta con determinazione. Forse non sarà un evento da copertina, forse non ci saranno centinaia di invitati, ma sarà vero. Come lo è sempre stata lei.