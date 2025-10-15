Chi è Maria Grazia Chiuri, la nuova direttrice creativa di Fendi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Maria Grazia Chiuri

Maria Grazia Chiuri è la nuova Chief Creative Officer di Fendi. L’annuncio segna non solo un cambio al vertice di una delle più prestigiose Maison romane, ma soprattutto un grande ritorno alle origini per la stilista, che riabbraccia la casa di moda dove la sua brillante carriera ha avuto inizio.

Maria Grazia Chiuri, le origini e l’inizio della carriera in Fendi

Nata a Roma nel 1964, Maria Grazia Chiuri si è formata presso l’Istituto Europeo di Design. La sua carriera è stata un crescendo di successi che l’ha portata a diventare una delle voci più influenti della moda contemporanea.

Inizia a lavorare nel mondo della moda proprio da Fendi, dove viene assunta nel 1989 per partecipare alla creazione della celebre borsa Baguette. Lì, ingaggia per il suo reparto il designer Pierpaolo Piccioli, con il quale poi si sposterà nel 1999 da Valentino. Pian piano i due inizieranno a gestire la direzione creativa della collezione giovanile Red Valentino, a partire dal 2003, e poi nel 2008 verranno nominati vice-direttori creativi di Valentino: l’intera direzione artistica del marchio (abbigliamento femminile, maschile e Haute Couture) seguono la loro visione.

Il culmine del suo percorso è stato indubbiamente il ruolo di Direttrice Creativa delle collezioni Donna, Uomo e Couture di Dior, incarico che ha ricoperto dal 2016 al 2025. Da Dior, Chiuri è passata alla storia come la prima donna a guidare la Maison francese in quasi 70 anni.

La sua visione non è stata solo estetica, ma profondamente femminista e intellettuale. Attraverso le sue collezioni, ha trasformato la passerella in una piattaforma di attivismo, rendendo iconiche t-shirt con slogan come “We Should All Be Feminists”. Ha portato la moda a dialogare con artiste e pensatrici, riflettendo sul ruolo della donna nella società.

Il suo nome è stato legato anche a quello di Chiara Ferragni. Per l’imprenditrice digitale ha disegnato i suoi abiti da sposa – quello per la cerimonia con bustier in pizzo e gonna vaporosa in tulle, e l’altro sui toni del cipria con alcune frasi del brano con cui Fedez fece la sua proposta di matrimonio – e alcuni dei capi indossati al Festival di Sanremo 2023 (basti pensare alla stola con la frase iconica: “Pensati libera”).

Il ritorno a Fendi

L’approdo a Fendi è per Maria Grazia Chiuri un ritorno “a casa” in grande stile. È proprio negli atelier romani della maison che la designer aveva mosso i primi passi nel mondo della moda a partire dal 1989. In quegli anni, lavorando agli accessori, ha gettato le basi della sua estetica e ha anche conosciuto Pierpaolo Piccioli, con cui avrebbe condiviso gran parte del suo percorso.

La nomina a Chief Creative Officer di tutte le linee (Donna, Uomo e Alta Moda) la pone alla guida creativa di Fendi, raccogliendo il testimone da Silvia Venturini Fendi, erede della famiglia fondatrice, che assume la Presidenza Onoraria. Questo cambiamento sottolinea la fiducia di LVMH (il gruppo proprietario di Fendi) nel talento di Chiuri, definita da Bernard Arnault come “uno dei più grandi talenti creativi di oggi”.

“È con onore e gioia – ha commentato Chiuri – che oggi torno in Fendi, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle. Questo luogo è stato una fucina di talenti e il punto di partenza per molti creativi, grazie alla straordinaria capacità di queste cinque donne di nutrire generazioni di visioni e competenze. Ringrazio il signor Arnault per la fiducia accordatami nell’affidarmi il compito di contribuire a scrivere un nuovo capitolo della storia di questa straordinaria azienda al femminile”.