Fonte: IPA Alessandro Preziosi

Francesca Fagnani ha condotto un’altra puntata di Belve, nella serata del 6 maggio 2025. La giornalista ha “graffiato” nuovamente i suoi ospiti con le sue domande senza filtri e la sua sagacia, facendo scorgere un lato diverso di loro. Nell’episodio sono stati protagonisti Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio.

Alessandro Preziosi casalingo.Voto: 10

Ad aprire la puntata del 6 maggio 2025 di Belve è stato Alessandro Preziosi che ha scelto una belva molto particolare per rappresentarlo: “Una belva da palcoscenico. Sono passato attraverso l’orso, l’ariete ma effettivamente il palcoscenico è l’unico luogo dove nel bene e nel male lascio andare tutta la parte animale che è in me”.

L’attore ha svelato di essere dispettoso e provocatore: “Probabilmente in passato sono stato una persona che provocava per paura della noia”, ma ha provato anche a togliersi di dosso l’etichetta del seduttore, definendosi piuttosto malizioso. Alessandro Preziosi ha raccontato anche i suoi lati meno conosciuti, l’esperienza da padre di due figli e la sofferenza per la fine della relazione amorosa con Vittoria Puccini: “Ho sofferto meritatamente per amore, ho meritato perché ho seminato male… Uno dei momenti più interessanti di tutta la mia vita”.

L’artista ha anche scoperto per ben due volte di essere stato tradito e il dolore per lui è stato così forte da sentirsi quasi male: “Mi stava venendo per due volte un infarto”. Però Alessandro Preziosi ha saputo anche spiazzare Francesca Fagnani visto che non ha voluto risponderle alla domanda se fosse innamorato o no: “Sono in transito, non so che rispondere, non ci sono aggiornamenti”.

L’attore si è definito ottimista: “Avere veramente una serrata speranza nelle persone e nelle cose, non mi abbatto mai”, ma anche un pessimo ascoltatore. Alessandro Preziosi ha rivelato cosa gli piace fare di più: rassettare casa, ascoltando musica neo melodica napoletana.

Paola Iezzi si smentisce. Voto: 7

Paola Iezzi si è presentata nello studio televisivo di Belve con un look che in tutto e per tutto la configurava come una popstar trasgressiva e controcorrente. La cantante ha indossato un reggiseno di pelle a punta e diverse collane, tra cui una a forma di rosario, per rafforzare la sua immagine da anticonformista e ribelle, salvo poi svelare con le sue parole d’essere il contrario.

L’artista ha svelato di avere la stessa relazione amorosa da 18 anni e di non amare le trasgressioni: “Sono comoda”, scherzando sul fatto che adesso i suoi sostenitori saranno delusi da queste rivelazioni. La cantante non è un tipo da salti nel vuoto anzi ha rivelato che le piace volare ma non altissimo e che è una persona con cui è facile stare bene.

Paola Iezzi ha scelto una belva insolita per rappresentarla: “Mi sento la peggiore di tutte le belve, cioè l’essere umano”. La cantante ha raccontato il periodo di depressione subito, dopo la fine del successo iniziale con la sorella Chiara: “Pensavo spesso alla morte… Ero ormai rassegnata che quel progetto fosse chiuso… Oggi mi sento di avercela fatta alle mie regole e non è scontato. Io non ho fatto compromessi”.

Infine Paola Iezzi ha risposto alla polemica nata con Arisa: “Il fatto che lei abbia fatto questo sfogo via social mi ha sorpreso”, rivelando che, al suo posto, avrebbe preso il telefono e chiamato direttamente.

Milly D’Abbraccio contro tutti. Voto: 6

Anche Milly D’Abbraccio è stata ospite della puntata del 6 maggio 2025 di Belve. La pornostar ha raccontato la sua carriera, definendosi una tigre. L’attrice si sente una vera e propria regina del genere e crede che Moana Pozzi sia stata troppo lodata dopo la sua morte. Ma anche su Eva Henger l’artista ha avuto da ridire: “Non è poi così simpatica”, svelando che le faceva anche delle scenate di gelosie per Riccardo Schicchi. Infine una frecciata anche ad Anna Tatangelo, con cui ha avuto da litigato in passato: “La più incompetente”.