Valentino Show, il grande ritorno a Roma

Il 12 marzo 2026 ha segnato il grande ritorno di Valentino a Roma, con la sfilata "Interferenze" per la collezione Autunno/Inverno 2026-27, presso lo storico Palazzo Barberini. L'evento, diretto dal Direttore Creativo Alessandro Michele, ha segnato un ritorno simbolico alle origini romane della Maison, fondata proprio nella Capitale nel 1960. La città si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto grazie a maxischermi posizionati in piazze strategiche. E per un evento cosi importante, che è stata un'eccezione rispetto al consueto calendario della Paris Fashion Week, dove il brand tornerà per le prossime stagioni, sono accorsi tanti vip italiani e anche internazionali