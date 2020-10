Mina, morto Alfredo Cerruti, suo grande amore

editato in: da

Lutto per Mina e per tutti gli appassionati di musica e dello spettacolo: è morto Alfredo Cerruti che, in passato, è stato un grande amore della cantante. L’uomo, che aveva 78 anni, ha collaborato alla realizzazione di tanti successi televisivi

La riservatezza di Mina sulla sua vita privata è ormai nota ai più. È quindi difficile conoscere tutti i dettagli delle sue storie d’amore, compresa quella con Alfredo Cerruti, attore, produttore discografico e autore televisivo. Tuttavia, il loro amore è stato talmente chiacchierato che non è potuto passare inosservato.

Cerruti, quando conobbe Mina, era un uomo pronto a puntare sulle sue capacità per far decollare la sua carriera. Nel 1971 ha fondato gli Squallor, un gruppo musicale rock che scriveva testi goliardici ed ironici. Un talento reale, che ha messo anche al servizio della televisione. Affiancato da Renzo Arbore, ha infatti, ideato programmi che hanno avuto grande successo come Indietro Tutta.

La storia tra Alfredo Cerruti e Mina è nata, cresciuta e finita, verso la metà degli anni Settanta, poco dopo che la cantante aveva dato alla luce la sua primogenita. Il loro amore sarebbe durato circa 3 anni. Periodo in cui, con forza, hanno evitato ogni forma di gossip e ogni possibile esposizione mediatica. Le loro strade, poi, si sono divise.

Quasi nulla si sa, invece, sulle motivazioni che hanno portato alla loro separazione. La già estrema discrezione di Mina e Alfredo Cerruti, infatti, è aumentata una volta che si sono separati. Quasi mai, durante le interviste, i due si sono lasciati andare a commenti o ricordi. A quanto pare, però, la continua attenzione dei paparazzi, che entrambi cercavano di evitare il più possibile, non avrebbe giovato alla loro storia.

La relazione con Cerruti è, in ogni caso, stata estremamente importante per Mina. Dopo Cerruti, la cantante ha trovato il suo compagno di vita, Eugenio Quaini, cardiochirurgo di Cremona più giovane di lei. Dopo più di venti anni di fidanzamento, si sono sposati in Svizzera dove attualmente continuano a vivere.

Mina, ancora ostile all’attenzione mediatica, ha deciso di evitare ogni tipo di apparizione. È dunque difficile immaginare che possa lasciarsi andare a dichiarazioni sull’addio al suo ex amore. Ciò che è certo è che Alfredo Cerruti resta, per lei, un ricordo indimenticabile e profondo.