Chi è Antonella De Iuliis, la moglie di Gigi Marzullo

Antonella De Iuliis è la moglie di Gigi Marzullo. Affermata dirigente d’azienda, è convolata a nozze con il conduttore avellinese nel 2018 dopo una lunga relazione. Al matrimonio, celebrato presso il palazzo municipale di Nusco e coronamento di vent’anni d’amore, erano presenti, in qualità di testimoni, Adriano Galliani e Flavio Cattaneo (con Sabrina Ferilli, ovviamente).

Chi è la donna che ha conquistato il cuore di uno dei personaggi televisivi più noti del piccolo schermo italiano? Antonella De Iuliis, madre di un figlio nato da una relazione precedente rispetto a quella con Marzullo, è nata a Roma, città dove ancora oggi vive, il 14 giugno 1958.

Laureata in Scienze Politiche presso l’Università LUISS Guido Carli con una tesi in Diritto delle Comunità Europee, da giovane ha vissuto per un paio d’anni a Bruxelles, lavorando per il Fondo Sociale Europeo. Lontana dal mondo dello spettacolo, è da tanti anni al fianco dell’inconfondibile padrone di casa di Sotto Voce.

Parlando del loro matrimonio, Marzullo ha raccontato di aver fatto tutto all’improvviso e di essersi recato in Comune per dare il via a tutte le pratiche burocratiche necessarie, sapendo di fare cosa gradita.

Come sopra accennato, le nozze di Gigi Marzullo con la sua Antonella sono il coronamento di un percorso pluridecennale. Il conduttore, nel corso di un’intervista rilasciata a matrimonio celebrato, ha dichiarato che entrambi hanno pensato molto prima di compiere il grande passo.

Descrivendo il rapporto con la donna della sua vita – che nei pochi scatti che li vedono fianco a fianco spicca per i capelli lunghi e per i bellissimi occhi chiari – Gigi Marzullo ha dichiarato che il matrimonio gli regala tranquillità e che lui e Antonella vivono sempre assieme.

Lei, come già detto, è diventata madre da una relazione precedente. In virtù di questa situazione, Marzullo, che nel corso dell’intervista rilasciata a Caterina Balivo il 19 maggio 2020 ha affermato di essersi dedicato molto al lavoro e di non aver mai pensato molto a mettere al mondo figli, non sente la mancanza della paternità.

Tornando ad Antonella De Iuliis, ricordiamo che l’unico social che la vede attiva è Twitter, nella cui bio si descrive come “trolleymunita”. Su questo palcoscenico web, condivide soprattutto contenuti inerenti l’attualità e il suo lavoro.