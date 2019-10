editato in: da

Mina riappare su Instagram in una foto della figlia Benedetta quarantuno anni dopo la sua ultima esibizione pubblica. Era il 23 agosto 1978 quando la cantante salì sul palco del Bussoladomani per l’ultima volta, omaggiando il locale di Marina di Pietrasanta, in Versilia, in cui aveva iniziato la sua carriera.

Da allora La Tigre di Cremona si è ritirata dalle scene, decisa a vivere un’esistenza lontana dai riflettori. Si è trasferita in Svizzera e oggi abita a Lugano dove, dopo le nozze con Eugenio Quaini nel 2006, ha assunto il nome di Mina Anna Quaini-Mazzini.

Accanto a lei la famiglia e pochi amici intimi, gli unici che l’hanno vista in questi anni. La cantante infatti ha sempre rifiutato di mostrarsi di nuovo in pubblico, non ha più rilasciato interviste e nelle rare paparazzate che la vedono protagonista è difficile capire come sia diventata.

Il 25 marzo scorso ha compiuto 79 anni, ma, nonostante l’addio al palco, ha continuato sempre a lavorare, realizzando dischi, canzoni e una collaborazione importante con Adriano Celentano. La scelta di Mina non ha fatto altro che alimentare il suo mito e renderla sempre più inavvicinabile e misteriosa.

Per questo sta facendo molto discutere la foto postata su Instagram da Benedetta Mazzini, la sua secondogenita, nata dall’amore per il giornalista Virgilio Crocco. Nello scatto Mina è di spalle mentre guarda la televisione con il fidanzato della figlia. Il suo volto si intravede appena, ma basta per capire che è rimasta una splendida donna.

“Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani” ha scritto Benedetta, commentando lo scatto. A 79 anni Mina è ancora stupenda, con i capelli dell’iconico color rame, raccolti in modo ordinato e gli occhiali con cui siamo abituati a vederla. La cantante ha anche un altro figlio, Massimiliano Pani, che l’ha resa nonna di Axel ed Edoardo. Nel 2018 è diventata bisnonna grazie alla nascita di Alma, la primogenita del nipote Axel. Una grande gioia per l’artista che anni fa ha fatto una scelta radicale e non ha nessuna intenzione di tornare indietro.